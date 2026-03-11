Alles zu oe24VIP
Kartell-Hammer für Strabag: Strafe auf 146 Millionen erhöht
Gerichts-Urteil

11.03.26, 15:53
Für den Baukonzern Strabag wird es teuer: Das Wiener Kartellgericht hat den Kronzeugenstatus aberkannt und die Kartellstrafe von 45,4 Mio. Euro auf 146 Mio. Euro erhöht. Das ist die mit Abstand höchste je in Österreich verhängte Kartellstrafe. 

Die gegen den Baukonzern Strabag verhängte Kartellstrafe ist deutlich angehoben worden. Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hatte die erhöhte Geldbuße vor Gericht am Mittwoch beantragt. Das ist die mit Abstand höchste je in Österreich verhängte Kartellstrafe.

Die zuvor höchsten Kartell-Geldbußen zahlten die Billa-Mutter Rewe (70 Mio. Euro) und der Baukonzern Porr (62,4 Mio. Euro). Nach einem Entscheid des Obersten Gerichtshofes (OGH) im Jahr 2023 wurde das Baukartellverfahren gegen Österreichs Branchenführer Strabag trotz bereits verhängter Millionenstrafe neu aufgerollt.

Neue Hinweise führten zu Verfahren

Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hatte "aufgrund neuer vorliegender Tatsachen und Beweismittel" eine gerichtliche Überprüfung des rechtskräftigen Beschlusses aus dem Jahr 2021 beantragt. Die Strabag ist laut BWB "der vollständigen Einhaltung der Kooperationspflicht als Kronzeuge" nicht nachgekommen. Am Mittwoch stellten Strabag-Rechtsvertreter vor dem Kartellgericht in Wien außer Streit, dass Hinweise auf Absprachen bei drei Bauprojekten der BWB im Rahmen des Kronzeugenprogramms nicht mitgeteilt wurden.

Kartell betraf tausende Projekte

Das aufgedeckte Kartell betraf nach Angaben der Wettbewerbshüter tausende Bauprojekte im Bereich Hoch- und Tiefbau in ganz Österreich, unter anderem im Straßenbau. Geschädigt wurden sowohl öffentliche als auch private Auftraggeber.

Absprachen bei Bauprojekten nicht gemeldet

Aufgeflogen war das Kartell 2016, als bei der Kärntner Baufirma Kostmann - spätere Kronzeugin - ein Ordner mit Aufzeichnungen gefunden wurde. Mehr als 20 große und auch kleinere Baufirmen wurden zu einer Kartellstrafe verdonnert. Neben Strabag und Porr entfielen hohe Kartell-Geldbußen auf Swietelsky (27,2 Mio. Euro) und die Habau Group (26,3 Mio. Euro).

