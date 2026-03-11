Lange verschollenes Konzert von George Michael (†53) kommt ins Kino

Mit dem Album „Faith“ und der dazugehörigen Tournee schrieb George Michael in den 80er Jahren Musikgeschichte. Jetzt endlich kommt das Live-Album und der Kinofilm dazu.

Im Mai 1988 gab der unsterbliche George Michael mit der grandiosen Show zum Hit-Album „Faith“ in der Wiener Stadthalle sein Österreich-Debüt. Eine Handvoll Autogramme am Flughafen Schwechat inklusive. Jetzt kommt endlich ein Erinnerungsstück an diese glanzvolle Ära: Der Kinofilm „Geore Michel: The faith Tour“; der von einem 18 Song starken Live-Album begleitet wird, fängt einen Wendepunkt ein, der George Michael vom Weltstar zum einzigartigen, epochemachenden Künstler machte, dessen Einfluss bis heute in Musik, Mode und Kultur spürbar ist.

© Getty Images

© George Michael Entertainment

Mittgeschnitten bei zwei Konzerten im legendären Palais Omnisports de Paris-Bercy, die damals knapp zwei Wochen nach dem Wien-Stopp folgten, liefert „George Michael: The Faith Tour“ eine Hommage an Ehrgeiz und furchtlose Kunstfertigkeit auf dem Höhepunkt und ein Moment, in dem der damals 24-jährige George Michael den Kurs seiner Karriere veränderte.



Spannend: Der Tourfilm rund um ewige Pop-Klassiker wie „Careless Whisper“, „Father Figure“, „Everything She Wants“, „Faith" oder „I Want Your Sex” war jahrelang verschollen und wurde nun unter der Regie der langjährigen Weggefährten Andy Morahan und David Austin sorgfältig restauriert und digital überarbeitet. Das Ergebnis ist ein intimer und zugleich explosiver Einblick in einen Künstler, der seine Stimme und Bühnenpräsenz vollkommen beherrscht.

© Getty Images

© George Michael Entertainment

Cool: Zum Konzertfilm gibt es im Kino auch einen Kurzfilm von Mary McCartney, der die kulturelle Bedeutung der Tour auf einfühlsame und filmische Weise beleuchtet. erklärende Voiceover-Ausschnitte von George Michael persönlich, unveröffentlichte Aufnahmen des legendären amerikanischen Fotografen Herb Ritts sowie exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Musikvideos zu „Faith“ inklusive