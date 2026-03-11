"Baywatch"-Reboot: SIE wird die neue Pamela Anderson

Die Rettungsschwimmer von Malibu kehren zurück auf die Bildschirme. Für das große Baywatch-Reboot hat der Sender Fox nun das neue Gesicht für den legendären roten Badeanzug gefunden. Model Brooks Nader soll in die großen Fußstapfen von Kult-Ikone Pamela Anderson treten und für Wirbel sorgen.

Das Baywatch-Reboot nimmt offiziell Fahrt auf. Die Dreharbeiten für die neue Produktion starten im heurigen Frühjahr in Venice Beach. Fans in Österreich und weltweit müssen sich allerdings noch etwas gedulden, bis die 12-teilige Serie über die Bildschirme flimmert, da der Start für den Zeitraum 2026/27 geplant ist. Mit Brooks Nader wurde nun eine Besetzung gefunden, die bereits jetzt für hitzige Diskussionen im Netz sorgt.

Seine neue Flamme: Super-Model Brooks Nader © Getty Images

Baywatch-Kampf am Zuma Beach

Die 29-jährige Sports-Illustrated-Beauty spielt die Rolle der Selene, die als knallharte Kapitänin der Rettungsschwimmer am Zuma Beach fungiert. Dabei trifft sie regelmäßig auf Hobie Buchannon, den Sohn des legendären Mitch Buchannon. Gespielt wird Hobie von Stephen Amell, der vielen Serienfans bereits bekannt sein dürfte. Laut ersten Informationen sind lautstarke Streits und jede Menge Action zwischen den beiden Hauptcharakteren vorprogrammiert.

© All-American Television

Rückkehr bekannter Gesichter

Platz 1: Jetzt ist es amtlich! Keine Serien-Schönheit ist so sexy wie 'Baywatch'-Star Pamela Anderson. © Photo Press Service, www.photopress.at

Während Brooks Nader im Netz bereits intensiv mit Pamela Anderson verglichen wird, gibt es auch ein Wiedersehen mit einem Original-Star der Serie. David Chokachi kehrt für das Baywatch-Reboot in seine alte Umgebung zurück. Die Serie, die ab 1989 unter dem Namen Baywatch die meistgesehene Show der Welt war und in über 200 Ländern ausgestrahlt wurde, möchte mit diesem Cast an die alten Erfolge anknüpfen. Ob das Model wirklich das Zeug zur neuen Sex-Ikone hat, wird sich zeigen, wenn die erste Klappe fällt.