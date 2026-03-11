Nach dem Ende ihrer Netflix-Partnerschaft erfindet sich Meghan Markle neu. Die Herzogin von Sussex wird im Rahmen ihrer Australien-Reise als Stargast bei einem hochpreisigen „Mädchenwochenende“ in Sydney auftreten.

Herzogin Meghan (44) setzt neue Prioritäten. Während ihre Lifestyle-Marke „As Ever“ laut Branchen-Insidern bei Netflix keine Zukunft mehr hat, zieht es die Ehefrau von Prinz Harry im nächsten Monat nach Down Under. Dort wird sie das Gesicht eines exklusiven Wellness-Events in einem luxuriösen Resort am Meer sein.

Yoga, Meditation und VIP-Fotos

Das Event mit dem Titel „Her Best Life“ richtet sich an eine zahlungskräftige Klientel. Rund 300 Gäste werden erwartet, um gemeinsam mit der Herzogin „neue Energie zu tanken“. Das Programm des Luxus-Wochenendes bietet unter anderem:

Wellness-Programm : Morgendliche Yogakurse, Klangheilung sowie Meditations- und Manifestationssitzungen.

: Morgendliche Yogakurse, Klangheilung sowie Meditations- und Manifestationssitzungen. Exklusiver Zugang : Ein persönliches Gespräch mit Meghan sowie ein Auftritt während eines festlichen Galadinners.

: Ein persönliches Gespräch mit Meghan sowie ein Auftritt während eines festlichen Galadinners. Premium-Option: Für einen Ticketpreis von 1.700 Pfund (ca. 2.050 Euro) erhalten VIP-Gäste Plätze in der ersten Reihe und ein Gruppenfoto mit der Herzogin.

Neuanfang nach Netflix-Pleite

Die Ankündigung durch Gemma O'Neill, Gründerin des Podcasts „Her Best Life“, erfolgt zu einem brisanten Zeitpunkt. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Zusammenarbeit zwischen Meghans Marke „As Ever“ und dem Streaming-Giganten Netflix beendet wurde. Insider aus Los Angeles behaupten, dass ihr Geschäft mit Marmeladen und Blumensprays „einfach nicht passte“ und beim Streaming-Riesen kein Interesse an diesen Inhalten bestand.

Das bevorstehende Wochenende in Sydney wird als „Mädchenwochenende wie kein anderes“ beworben. Es soll Frauen zusammenbringen, um intensive Gespräche zu führen und unvergessliche Erlebnisse zu teilen. Für Meghan ist es die Chance, ihre Marke abseits der Kamera in einem intimen, luxuriösen Rahmen neu zu positionieren.