Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Royals
William gegen Charles: Streit um die Zukunft der Monarchie
© Getty Images

Zwist

William gegen Charles: Streit um die Zukunft der Monarchie

05.03.26, 08:45
Teilen

Während König Charles III. noch Milde walten lässt, drängt Prinz William auf eine harte Abgrenzung von seinem Onkel Andrew und dessen Töchtern. 

Der Skandal um  Andrew Mountbatten-Windsor  belastet das Verhältnis zwischen König Charles III. (77) und Thronfolger Prinz William (43) massiv.

William gegen Charles: Streit um die Zukunft der Monarchie
© oe24

Mehr zum Thema

Andrew Charles
© Getty

Laune im Keller

Nach der  Festnahme von Andrew am Morgen seines 66. Geburtstags am Donnerstag, 19. Februar, ist die Stimmung am Nullpunkt.  William  sorgt sich um den Ruf der Monarchie und fordert Konsequenzen, die auch seine Cousinen betreffen.

William gegen Charles: Streit um die Zukunft der Monarchie
© Getty Images

Druck auf die York-Schwestern

Laut Insidern möchte sich Prinz William deutlich von der gesamten Familie seines Onkels distanzieren. Während der König noch ein gutes Verhältnis zu seinen Nichten pflegt, sieht William in Beatrice (37) und Eugenie (35) eine potenzielle Gefahr für die Krone. Die Gründe für die harte Haltung des Thronfolgers:

  • Epstein-Akten: Die Namen der Schwestern tauchten in kürzlich veröffentlichten Dokumenten auf.
  • Belastende Treffen: Enthüllungen zeigen, dass sie gemeinsam mit Mutter Sarah Ferguson (66) bei einem Mittagessen mit Jeffrey Epstein waren.
  • Radikaler Schnitt: William will laut Experten „reinen Tisch machen“, bevor er selbst den Thron besteigt.

Andrew Eugenie Beatrice
© Getty Images

Dilemma für die Monarchie

Royal-Experte Andrew Lownie betonte gegenüber dem Magazin „People“, dass William die schrecklichen Verfehlungen seines Onkels endgültig geklärt oder gesühnt sehen will. Dies führt dazu, dass Beatrice und Eugenie immer weiter in den Hintergrund gedrängt werden. Für die beiden Schwestern bedeutet dies ein schwieriges Dilemma, da sie zwischen der Loyalität zu ihrem Vater und ihrer Rolle im Königshaus stehen.

Spannungen zwischen Vater und Sohn

Die unterschiedlichen Ansichten von Charles und William zur Handhabung des Skandals sorgen für heftige Spannungen hinter den Palastmauern. Während der 77-jährige Monarch versucht, die familiären Bande zu wahren, verfolgt sein Sohn eine strikte Strategie zum Schutz der Institution. Weltweit beobachten Adelsexperten nun genau, ob sich Williams kompromissloser Kurs am Ende gegen den Wunsch des Königs durchsetzen wird.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen