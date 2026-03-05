William gegen Charles: Streit um die Zukunft der Monarchie

Während König Charles III. noch Milde walten lässt, drängt Prinz William auf eine harte Abgrenzung von seinem Onkel Andrew und dessen Töchtern.

Der Skandal um Andrew Mountbatten-Windsor belastet das Verhältnis zwischen König Charles III. (77) und Thronfolger Prinz William (43) massiv.

© oe24

Mehr zum Thema

© Getty

Laune im Keller

Nach der Festnahme von Andrew am Morgen seines 66. Geburtstags am Donnerstag, 19. Februar, ist die Stimmung am Nullpunkt. William sorgt sich um den Ruf der Monarchie und fordert Konsequenzen, die auch seine Cousinen betreffen.

© Getty Images

Druck auf die York-Schwestern

Laut Insidern möchte sich Prinz William deutlich von der gesamten Familie seines Onkels distanzieren. Während der König noch ein gutes Verhältnis zu seinen Nichten pflegt, sieht William in Beatrice (37) und Eugenie (35) eine potenzielle Gefahr für die Krone. Die Gründe für die harte Haltung des Thronfolgers:

Epstein-Akten: Die Namen der Schwestern tauchten in kürzlich veröffentlichten Dokumenten auf.

Belastende Treffen: Enthüllungen zeigen, dass sie gemeinsam mit Mutter Sarah Ferguson (66) bei einem Mittagessen mit Jeffrey Epstein waren.

Radikaler Schnitt: William will laut Experten „reinen Tisch machen“, bevor er selbst den Thron besteigt.

© Getty Images

Dilemma für die Monarchie

Royal-Experte Andrew Lownie betonte gegenüber dem Magazin „People“, dass William die schrecklichen Verfehlungen seines Onkels endgültig geklärt oder gesühnt sehen will. Dies führt dazu, dass Beatrice und Eugenie immer weiter in den Hintergrund gedrängt werden. Für die beiden Schwestern bedeutet dies ein schwieriges Dilemma, da sie zwischen der Loyalität zu ihrem Vater und ihrer Rolle im Königshaus stehen.

Spannungen zwischen Vater und Sohn

Die unterschiedlichen Ansichten von Charles und William zur Handhabung des Skandals sorgen für heftige Spannungen hinter den Palastmauern. Während der 77-jährige Monarch versucht, die familiären Bande zu wahren, verfolgt sein Sohn eine strikte Strategie zum Schutz der Institution. Weltweit beobachten Adelsexperten nun genau, ob sich Williams kompromissloser Kurs am Ende gegen den Wunsch des Königs durchsetzen wird.