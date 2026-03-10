Gewinnspiel: oe24 bringt Sie zu Gigi D’Agostino in Linz

Seit Herbst 2024 ließ Gigi D’Agostino schon über 60.000 Fans in Österreich ausflippen. Auch mit den Klassikern von Queen („We are the Champions“), Ricchi e Poveri („Sarà perché ti amo“) oder Mozart ("Eine kleine Nachtmusik") und zuletzt sogar als bahnbrechende 360-Grad-Show in Graz. Jetzt zündet die italienische DJ-Legende sein Hitfeuerwerk endlich auch in Linz. Am 5. Juni lässt Gigi mit 8 Millionen-fachverkauften Welthits wie „Bla Bla Bla“, „Super“ oder „The Riddle“ die TippsArena beben.

© Semtainment

© zeidler

„Ich schreibe Liebesbotschaften. Mit Klängen, Melodien und Rhythmen. Immer!“ gibt er dafür die Direktiven und hat dabei auf Einladung seines Kärntner Veranstaltungs-Buddys Thomas Semmler von Semtainment neben über 1.300 Songs (!), aus denen er sein Programm spontan zusammenstellt, auch wieder eine opulente Video-Show und den Rammstein würdigen Pyro-Overkill dabei.

© Semtainment

© zeidler

Der zuletzt auch für miese Parolen missbrauchte „Aufreger“ "L‘Amour toujours" ja sowieso. Der wird gleich mehrmals angestimmt. „Dieses Lied ist eine explizite Botschaft der Liebe! Die kann man nicht oft genug zünden,“ so Gigi!

© zeidler

© zeidler

Mit oe24 sind Sie beim Hitfeuerwerk von Gigi D’Agostino live dabei. Auf oe24.at verlosen wir 3 x 2 der begehrten Tickets für das sensationelle Hitfeuerwerk am 5. Juni in der Linzer TippsArena. Gleich reinklicken!

