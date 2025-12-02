360°-Show: oe24 präsentiert Gigi D'Agostino in der Wiener Marx Halle

Der Star liefert am 21. Mai 2026 seine gigantische 360°-Show. Mit oe24 sind Sie live dabei, wenn Gigi sein Hit-Feuerwerk zündet.

Am 21.05.2026 wird die geschichtsträchtige Marx Halle Wien zum vibrierenden Zentrum der internationalen Dance-Szene. Niemand Geringerer als Gigi D’Agostino, eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der elektronischen Musik, bringt seine spektakuläre 360-Grad Show, präsentiert von oe24, in die österreichische Hauptstadt. Ein Abend, der den Industrie-Charme der Location mit moderner Club-Ästhetik zu einem einzigartigen Erlebnis verschmelzen lässt.

Kaum ein Artist hat die europäische Dance-Kultur so geprägt wie Gigi D’Agostino. Hits wie „L’Amour Toujours“, „Bla Bla Bla“, „The Riddle“ oder „In My Mind“ haben längst Kultstatus erreicht. In Wien entfalten sie nun ihre volle Kraft in einer neuen, immersiven Dimension. Die Marx Halle verwandelt sich in ein Rundum-Erlebnis, in dem Sound, Licht und Visuals nicht nur wahrgenommen, sondern von allen Seiten gespürt werden.

Gigi D'Agostino kommt am 21. Mai 2026 in die Marx Halle. © Semtainment

Effekte, die den Raum fluten, eine Surround-Beschallung, die unter die Haut geht und ein Gigi D’Agostino in Höchstform, machen diese Show zu einem einzigartigen Live-Highlight , das alle Erwartungen sprengt.





Tickets für die 360 Grad Show von Gigi D’Agostino in Wien sind ab Donnerstag, 04.12.2025 um 11:00 Uhr in allen ÖTicket Vorverkaufsstellen, auf Ticket24 und direkt unter www.semtainment.at erhältlich.