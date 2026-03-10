Vor den Augen der Tochter: Mutter (51) von Drogenlenker niedergefahren

Die 51-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

NÖ. Die 51-jährige Frau und ihre 23-jährige Tochter, beide aus dem Bezirk Krems, waren am Montag gegen 17 Uhr auf einem Nebenweg der Bundesstraße 37 in der Katastralgemeinde Gföhleramt spazieren, als sich der dramatische Unfall ereignete.

Denn zur gleichen Zeit war dort ein zugedröhnter Lenker (40) unterwegs, dessen Auto die ältere Spaziergängerin erfasst und zu Boden stieß. Alles vor den Augen der Tochter.

Die 51-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Landesklinikum Horn geflogen.

Ein mit dem Lenker durchgeführter Drogentest verlief positiv. Bei der nachfolgenden klinischen Untersuchung wurde bei ihm eine Fahruntauglichkeit aufgrund der Beeinträchtigung durch Suchtgifte, Medikamente sowie Übermüdung festgestellt. Dem 40-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird der Staatsanwaltschaft Krems und der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.