Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 50.60 aktien up +2.43% Andritz AG 67.90 aktien down -0.15% BAWAG Group AG 122.80 aktien down -1.44% CA Immobilien Anlagen AG 25.200 aktien down -1.18% CPI Europe AG 15.740 aktien down -1.19% DO & CO Aktiengesellschaft 185.00 aktien down -2.43% EVN AG 27.350 aktien down -2.32% Erste Group Bank AG 96.75 aktien down -0.41% Lenzing AG 22.300 aktien down -0.89% OMV AG 58.15 aktien up +2.56% Oesterreichische Post AG 33.700 aktien down -0.88% PORR AG 38.550 aktien down -0.64% Raiffeisen Bank Internat. AG 38.960 aktien down -1.12% SBO AG 36.150 aktien down -2.82% STRABAG SE 90.10 aktien up +0.11% UNIQA Insurance Group AG 15.640 aktien down -1.51% VERBUND AG Kat. A 63.65 aktien down -0.08% VIENNA INSURANCE GROUP AG 63.70 aktien down -2.45% Wienerberger AG 24.260 aktien down -0.74% voestalpine AG 41.720 aktien down -0.19%
  1. oe24.at
  2. Business
Post AG: Rückgang beim Umsatz und beim Ergebnis
© APA/HANS PUNZ

Geschäftsjahr 2025

Post AG: Rückgang beim Umsatz und beim Ergebnis

12.03.26, 08:36
Teilen

Die Österreichische Post musste 2025 beim Umsatz und beim Ergebnis einen Rückgang hinnehmen.

Das Betriebsergebnis (Ebit) ging im Jahresvergleich um fünf Prozent auf 196,9 Mio. Euro zurück. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verzeichnete einen Rückgang von 2,2 Prozent auf 413,3 Mio. Euro. Der Umsatz reduzierte sich um 2,6 Prozent auf 3,04 Mrd. Euro. Das Ergebnis je Aktie (EPS) sank von 2,04 auf 1,96 Euro.

Allerdings gab es ein deutliches Plus beim operativen Free Cashflow von 10,3 Prozent auf 280,1 Mio. Euro. Das Eigenkapital lag mit Jahresende 2025 bei 767,6 Mio. Euro, ein leichtes Plus von 0,8 Prozent. Als Dividende werden von dem teilstaatlichen, börsennotierten Konzern 1,83 Euro je Aktie vorgeschlagen. Zum Ausblick hieß es, es werde ein leichter Umsatzanstieg bei einer weitgehend stabilen Ergebnisentwicklung in der Größenordnung der vergangenen Jahre angepeilt.

Im April startet "Yellow"

Das Briefgeschäft war weiterhin rückläufig, auch die Werbepost lief nur schwach und im Paketbereich herrschte intensiver Wettbewerb, so das Unternehmen am Donnerstag. Die Poststellen seien inzwischen auf nahezu 3.000 ausgebaut worden, im April startet dann die Post AG mit einer eigenen Mobilfunkmarke ("Yellow"). Rückblickend wurden zwei Firmen in der Türkei und Südosteuropa übernommen.

"Trotz eines herausfordernden Marktumfelds und der positiven Sondereffekte im Vorjahr zeigte die Österreichische Post im Geschäftsjahr 2025 eine solide operative Entwicklung. In Österreich haben wir unser Paketwachstum auch 2025 fortgesetzt und wir konnten unsere führende Marktposition erfolgreich behaupten", so Post-Chef Walter Oblin zur Bilanz 2025. Die 2020 gegründete bank99 habe mit ihren rund 300.000 Kundinnen und Kunden in Österreich positiv zum Gesamtergebnis beigetragen.

Deutliches Minus bei Brief und Werbepost

In der Division Brief & Werbepost ging der Umsatz im Vergleich zu 2024 um 6,8 Prozent zurück. Bei Paket & Logistik stiegen die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr auf vergleichbarer Basis um 1,2 Prozent. Das Paketgeschäft in der Türkei bleibt durch die hohe Inflation und die Wechselkursentwicklung der türkischen Lira geprägt. Der Bereich Filiale & Bank zeigte einen Umsatzrückgang von 8,8 Prozent. Die Filialdienstleistungen seien durch die Beendigung der Telekom-Vertriebskooperation beeinflusst gewesen, hieß es dazu.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen