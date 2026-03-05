Das sind die ersten Ostermärkte Niederösterreichs

Die vielfältigen Ostermärkte in Niederösterreich versprühen auch heuer wieder pure Frühlingsstimmung mit regionalem Handwerk, bunten Ostereiern und köstlichen Spezialitäten.

Von Horn bis Bärnkopf, von Rosenburg bis Schrems – im März laden zahlreiche Ostermärkte im Waldviertel zu Kunsthandwerk, regionalen Spezialitäten und frühlingshaftem Stöbern ein. Gestartet wird am 14. März. Und zwar in Horn. Ostermarkt, von 13 bis 18 Uhr, im Kunsthaus Horn; in Röschitz. Kunst & Handwerk „Ostern“ der Galerie Weyrich & Weyrich, von 13 bis 20 Uhr, im Ziegelstadl; in Schrems. Frühlings- und Ostermarkt im Museum, von 13.30 bis 18 Uhr; und in Thaya. Ostermarkt des Hobby- und Kunsthandwerksclubs Waldviertel, von 13 bis 18 Uhr, im Gemeindezentrum.

Im Industrieviertel

Zahlreiche Ostermärkte im Industrieviertel laden ein - vom Bezirk Bruck/Schwechat bis Bezirk Neunkirchen. Den Anfang macht schon morgen Wiener Neudorf: Ostermarkt der Schmetterlingskinder im Alten Rathaus, 6. und 7. März von 14 bis 18 Uhr, 8. März von 10 bis 18 Uhr. Neunkirchen folgt mit dem Frühlingsmarkt im Konrath Glashauspark, 13. und 14. März jeweils von 10 bis 17 Uhr. Hierauf folgt Perchtoldsdorf: Ostermarkt in der Burg Perchtoldsdorf, 20. März von 16 bis 19 Uhr, 21. und 22. März jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Im Mostviertel

Der Frühling zieht ins Mostviertel ein – und mit ihm die stimmungsvollen Ostermärkte der Region. Zwischen Kunsthandwerk, regionalen Schmankerln und liebevoll gestalteten Geschenkideen laden die Ostermärkte zum Gustieren, Flanieren und Einstimmen auf die Osterzeit ein. Ein buntes Programm für die ganze Familie wartet darauf, entdeckt zu werden! Gestartet wird am Samstag, 7. März, in

Neuhofen. Traditioneller Ostermarkt mit rund 60 Ausstellern bietet Kunsthandwerk und Kulinarisches von 10 bis 17 Uhr im Ostarrichi-Kulturhof und im Pfarrhof. Auch der Ybbser Ostermarkt in der Stadthalle startet am 7. März, 10 bis 17 Uhr.

Im Zentralraum

Zahlreiche Ostermärkte im niederösterreichischen Zentralraum laden ein. Gestartet wird diesen Samstag in Hainfeld: Kreative Ostertage, 9 bis 17 Uhr, Kultursaal Gemeindezentrum; in Langenlois: Ostermarkt im Weinhauerhof, von 12 bis 22 Uhr, im Weingut Pasching-Klinglhuber; in St. Leonhard/Hornerwald: Ostermarkt, 13 bis 17 Uhr im Gemeindeamtsgebäude, Kirchenplatz 1; in Theiß: Ostermarkt der Gemeinde Gedersdorf, ab 14 Uhr, im EVN Info-Center.

Spezielle Tipps

Schloss Hof startet diesen Samstag mit barocker Pracht und Eierkunst. In Rosenburg lockt der traditionsreiche Markt auf dem Schloss mit Waldviertler Flair. Burg Plankenstein zaubert mittelalterliches Ambiente rund um handgefertigte Osterdekorationen.

Schloss Marchegg punktet mit Bio-Produkten im idyllischen Park. Die Straußenfarm Gärtner in Schönberg am Kainachtal bietet exotische Straußeneier als Highlight. Eggenburgs „Ei-Zeit“ feiert die Vielfalt lokaler Eierkünstler. Heidenreichsteins Käsemacherwelt kombiniert Käsespezialitäten mit Frühlingsmarkt.

Bad Vöslau verwandelt sich in eine Kurstadt mit kreativen Ostermotiven. Schrems präsentiert im Museum handwerkliche Schätze. Mold lädt zum entspannten Bauernmarkt mit regionalen Köstlichkeiten ein. Diese und viele weitere Adressen sind ein Muss für alle Osterfans. Alle Veranstaltungen findet ihr in unseren regionalen, laufend aktualisierten Überblicksartikeln.