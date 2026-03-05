Das bietet die heurige pool + garden Tulln

Pünktlich mit den ersten Sonnenstrahlen zu Beginn des Frühlings startet das erste Highlight der Gartensaison – die pool + garden Tulln. „Wohnen im Garten“ ist das zentrale Thema der Messe und verbindet den persönlichen Lebensraum um eine zusätzliche Dimension.

Mehr als 240 Aussteller präsentieren Neuigkeiten und Trends bei Pools, Beschattung, Whirlpools, Jacuzzis und Schwimmteiche sowie Whirlpools, Infrarotkabinen, Gartenmöbel, Gartengestaltung und Sommergärten, Griller und Outdoor-Küchen. Die „Kulinar Tulln“ bietet mit 175 Ausstellern alles zum Thema Kochen, Küche und Kulinarik. Kochshows mit Spitzenköchen wie Toni Mörwald runden das vielseitige Programm ab.

Das Angebotsspektrum ist groß

Österreichs größte Poolmesse mit Pools, Whirlpools und Pool-Zubehör

Relaxen im Garten: Österreichs größte Gartenmöbelschau, Liegen, Ruhezonen

Garten-Gestaltung: Gartenhäuser und Lauben, Sommergärten, Wintergärten und Glashäuser, Zäune und Tore, Stein - Wege, Pflaster, Terrassen Beläge, Pflanzenübertöpfe, Schwimmteiche und Bewässerungssysteme

Sonderschau Garten-Wohn-Welten

Design im Garten: Feuerstellen, Gartenkamine

Griller, Grillstationen und Outdoor-Küchen

Beschattungs-Ideen, Skulpturen, Brunnen, Wasser-Spiele und Gartenbeleuchtung

Pools, Gartengestaltung und Österreichs größte Gartenmöbelschau

Auf der pool + garden Tulln dreht sich alles um die neuesten Entwicklungen rund um das Thema „Outdoor Homing“. Zahlreiche Aussteller zeigen, wie sich der Außenbereich in den Sommermonaten in eine stilvolle Wohlfühloase verwandeln lässt. Terrasse und Garten werden dabei immer mehr zum zentralen Treffpunkt für Familie und Freunde.

Die pool+garden Tulln ist die größte Messe für Pools, Naturpools, Schwimmteiche, Saunas, Jacuzzis und Whirlpools. Entdecken kann man die neuesten Trends 2026 rund um Schwimmbecken, Schwimmhallen, Poolabdeckungen sowie Whirlpools, Saunas, Infrarotkabinen und Zubehör.

Es ist der ideale Ort, um sich von innovativen Ideen und den neuesten Trends in der Gartenplanung und Gartengestaltung auf höchstem Niveau inspirieren zu lassen. Hier treffen sich Experten und Gartenliebhaber, um sich über kreative Konzepte, nachhaltige Lösungen und moderne Gestaltungstechniken auszutauschen.

Mit der größten Gartenmöbelschau Österreichs bietet die pool + garden Tulln einen umfassenden Überblick über aktuelle Trends für drinnen und draußen. Präsentiert werden unter anderem moderne Lounge-Möbel, elegante Accessoires sowie geschmackvolle Details wie stimmungsvolle Windlichter, außergewöhnliche Dekorationen und hochwertige Pflanzengefäße.

Garten-Wohn-Welten - expert.lounge

In der Sonderschau „Garten-Wohn-Welten“ erwartet den Besucher ein rundum frühlingshaftes Ambiente. Der Garten ist Rückzugsort, Kraftquelle und Treffpunkt zugleich. In der expert.lounge kann man sich zum Thema „Wohlfühloase Garten“ inspirieren lassen, wie man mit Pool, Teich, Pflanzen und stilvollen Möbeln ein ganz persönliches Paradies gestaltet. Täglich um 14 Uhr liefern Experten praxisnahe Tipps, kreative Ideen und wertvolle Impulse für die Verwandlung des Gartens! Durch die Themen führen Experten des GalaBau-Verbandes, der Gärtnervereinigung Niederösterreich, Natur im Garten und des Österreichischen Verbands der Schwimmbad- und Saunawirtschaft. Am 20. März präsentieren niederösterreichische Floristen ihr handwerkliches Können und bieten eine einzigartige Gelegenheit, die Vielfalt und Kreativität der regionalen Floristik zu erleben.

ÖVS - Österreichischer Verband der Schwimmbadwirtschaft

Ein moderner Garten setzt auf klare Linien, reduzierte Gestaltung und stilvolle Akzente. Wasser spielt dabei eine zentrale Rolle: Eine Wasserfläche – ob direkt bei der Terrasse oder als ruhiger Platz im Schatten – bringt Dynamik, Entspannung und ein natürliches Wohlfühlklima in jeden Außenbereich. Gerade in den vergangenen Jahren haben zahlreiche Haushalte verstärkt in ihren Garten investiert und sich den Traum vom eigenen Pool erfüllt – ein Trend, der aufgrund steigender Temperaturen auch in Zukunft anhalten wird. Die Mitglieder des ÖVS stehen für höchste Qualität, verlässliche Umsetzung und individuelle Beratung – von der ersten Idee bis zum fertigen Projekt. Gleichzeitig findet die Kulinar Tulln statt.