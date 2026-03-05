Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Gewerbsmäßiger Diebstahl im Bezirk Neunkirchen
© LPD NÖ

LPD NÖ

Gewerbsmäßiger Diebstahl im Bezirk Neunkirchen

05.03.26, 10:14
Teilen

Zwei bislang unbekannte Täter stehen im Verdacht, am 22.12. 2025, gegen 14:20 Uhr, Waren aus einem Drogeriemarkt in Aspang-Markt und gegen 16:20 Uhr Waren aus einem Drogeriemarkt im Ortsgebiet von Gloggnitz gestohlen zu haben. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf über 700 Euro. 

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt werden die beigeschlossenen Lichtbilder veröffentlicht.

Gewerbsmäßiger Diebstahl im Bezirk Neunkirchen
© LPD NÖ

Sachdienliche Hinweise zur Ausforschung der bislang unbekannten Täter werden an die Polizeiinspektion Gloggnitz unter der Telefonnummer 059133-3352 erbeten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen