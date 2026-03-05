Gewerbsmäßiger Diebstahl im Bezirk Neunkirchen

Zwei bislang unbekannte Täter stehen im Verdacht, am 22.12. 2025, gegen 14:20 Uhr, Waren aus einem Drogeriemarkt in Aspang-Markt und gegen 16:20 Uhr Waren aus einem Drogeriemarkt im Ortsgebiet von Gloggnitz gestohlen zu haben. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf über 700 Euro.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt werden die beigeschlossenen Lichtbilder veröffentlicht. © LPD NÖ Sachdienliche Hinweise zur Ausforschung der bislang unbekannten Täter werden an die Polizeiinspektion Gloggnitz unter der Telefonnummer 059133-3352 erbeten.