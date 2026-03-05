Alles zu oe24VIP
Schwanzlose Katze gefunden
© Pfotenhilfe

Chippflicht

Schwanzlose schwarze Katze im Innviertel gefunden

05.03.26, 10:33
"Katzen haben nicht weniger Stellenwert als Hunde!", sagt Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler. 

Palting. Am Dienstag wurde am Tierschutzhof Pfotenhilfe eine verwahrloste schwarze Katze abgegeben, nachdem diese bereits seit einer Woche von ihren Findern im Gemeindegebiet von Palting (Bez. Braunau) beobachtet wurde. Die Katze ist am Fundort und auch in der Umgebung niemandem bekannt. Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler: "Die schwarze Katze hat ein auffälliges Merkmal - sie hat keinen Schwanz und das Fell am Rücken war vollkommen verfilzt und verklebt, weswegen sie bei der Aufnahmeuntersuchung geschoren werden musste. Die Katze ist zutraulich und freundlich, weswegen wir davon ausgehen, dass sie einen Halter hat. Wir haben sie Clara genannt und sind für Hinweise auf den Halter dankbar."

Einmal mehr fordert die Pfotenhilfe eine Ausweitung der Chippflicht auf alle Katzen, damit entlaufene oder ausgesetzte Katzen ihren Haltern zugeordnet werden können. Alles andere gleicht einem Glücksspiel, denn über 90 % der Halter von Fundkatzen sind nicht eruierbar. Was bei Hunden schon 2005 mit dem Bundestierschutzgesetz eingeführt wurde, muss endlich bei Katzen nachgeholt werden, um unkontrollierte Vermehrung durch Ignorieren der Kastrationspflicht und nicht aufklärbare Straftaten, wie Aussetzen oder Zurücklassen bei z.B. Wohnungswechsel endlich in den Griff zu bekommen.

