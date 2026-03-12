Gehirntumor! Kultladen muss schließen

Das Geschäft wird mit Ende des Monats geschlossen.

Am Montag musste der Nowherestore in der Innsbrucker Anichstraße Insolvenz anmelden. Besitzer Philipp Cater seinen laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen. Vom Landesgericht Innsbruck wurde ein Konkursverfahren eröffnet.

Geschäft schließt

Wie Cater nun auf Instagram bekanntgab, zwingen ihn nicht nur wirtschaftliche Probleme zur Schließung des Modegeschäfts. Der Besitzer ist an einem Gehirntumor erkrankt.

„Schweren Herzens muss ich euch mitteilen, dass ich den Nowherestore im Laufe dieses Monats schließen werde“, schreibt Cater. „Aufgrund eines Gehirntumors kann ich die Weiterführung des Shops leider nicht mehr tragen.“

„Die Entscheidung fällt mir alles andere als leicht. Der Store war für mich viel mehr als nur ein Geschäft – es waren die Begegnungen, Gespräche und Momente mit euch, die diese Zeit so besonders gemacht haben“, so Cater weiter. Ihm selbst gehe es gut, „ich bin auf dem Weg der Genesung und verbringe viel Zeit im Kreise meiner Familie.“