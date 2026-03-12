Wiener Börse droht schwacher Start: Nahost-Krieg belastet ATX

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Donnerstag deutlich schwächer starten. Bankenindikationen sehen den ATX vorbörslich mehr als ein Prozent im Minus. Belastet wird die Stimmung weiter vom hohen Ölpreis wegen des Krieges im Nahen Osten. Zudem stehen neue Zahlen von Post und VIG im Fokus.

Der Handelsauftakt an der Wiener Börse wird am Donnerstag deutlich schwächer erwartet. Rund 50 Minuten vor Sitzungsbeginn signalisieren Bankenindikationen für den heimischen Leitindex ATX ein Minus von 1,12 Prozent. Auch an Europas Börsen wird eine schwächere Eröffnung erwartet.

Ölpreis belastet Börsen

Ein zentrales Thema bleibt der hohe Rohölpreis infolge der Kampfhandlungen im Nahen Osten. Der Iran nimmt laut Marktbeobachtern zunehmend die Energiewirtschaft in der Golfregion ins Visier. US-Präsident Donald Trump stellt zwar seit Tagen ein baldiges Ende des Krieges in Aussicht, konkrete Signale dafür fehlen noch. Analysten der Helaba warnen: Je länger der Konflikt anhält und Energiepreise hoch bleiben, desto größer werden die Risiken für Inflation und Wirtschaftswachstum.

Post mit Rückgang

Am heimischen Aktienmarkt rückten neue Unternehmenszahlen in den Fokus. Die österreichische Post musste 2025 sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis Rückgänge hinnehmen. Das Betriebsergebnis (Ebit) sank um fünf Prozent auf 196,9 Mio. Euro. Der Umsatz reduzierte sich um 2,6 Prozent auf 3,04 Mrd. Euro.

VIG steigert Gewinn deutlich

Die Vienna Insurance Group steigerte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 den Vorsteuergewinn hingegen um 31,7 Prozent auf 1,16 Mrd. Euro. Die verrechneten Prämien kletterten um 7,1 Prozent auf 16,3 Mrd. Euro in die Höhe. Die Dividende soll zudem um zwölf Prozent erhöht werden.

ATX im Minus

Bereits zur Wochenmitte hatte der Wiener Aktienmarkt leicht schwächer geschlossen. Der Leitfadenindex ATX verlor 0,33 Prozent auf 5.434,40 Punkte, nachdem er am Dienstag noch um starke 2,71 Prozent zugelegt hatte.

Gewinner und Verlierer

Die Strabag rückte mit einer erhöhten Kartellstrafe in den Fokus und die Aktie des Baukonzerns reagierte mit plus 0,1 Prozent nur wenig verändert. Die Analysten der Erste Group hoben hervor, dass dieses langwierige Verfahren nun abgeschlossen sei.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Austriacard +3,45% 7,19 Euro

Rosenbauer +2,70% 49,50 Euro

OMV +2,56% 58,15 Euro



Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Schoeller-Bleckmann -2,82% 36,15 EuroKapsch TrafficCom -2,59% 5,26 EuroVienna Insurance Group -2,45% 63,70 Euro