Laut E-Control

Tank-Überraschung: Spritpreise sinken leicht

12.03.26, 09:45
Die Preise an den Tankstellen haben hierzulande am Mittwoch wieder leicht nachgegeben.

Ein Liter Diesel kostete im österreichweiten Durchschnitt 1,939 Euro, für Superbenzin bezahlte man im Schnitt 1,729 Euro, zeigt der Spritpreisrechner der Regulierungsbehörde E-Control am Donnerstag. Am günstigsten tankte man dabei allgemein im Burgenland, sowohl Diesel als auch Superbenzin waren in Salzburg und Tirol am teuersten. 

Entwicklung Median der Preismeldungen für Diesel

Entwicklung Median der Preismeldungen für Diesel

© www.spritpreisrechner.at, Screenshot: E-Control

Am Dienstag hatte Diesel im Durchschnitt noch 1,954 Euro gekostet, den Liter Superbenzin tankte man um 1,744 Euro. Die E-Control veröffentlicht die Durchschnittspreise des Vortages täglich um 8.00 Uhr. Tankstellen dürfen ihre Spritpreise bisher nur einmal pro Tag um 12.00 Uhr erhöhen. Ein Ministerratsbeschluss vom Dienstag sieht nun vor, dass Tankstellen die Preise ab kommender Woche nur noch an drei Tagen pro Woche - montags, mittwochs und freitags - erhöhen dürfen. Preissenkungen sind hingegen laufend möglich. 

Entwicklung Median der Preismeldungen für Super-95

Entwicklung Median der Preismeldungen für Super-95 

© www.spritpreisrechner.at, Screenshot: E-Control

An den Ölmärkten zeichnet sich auch nach der Freigabe von Ölreserven durch die Internationale Energieagentur (IEA) keine Entspannung ab. Sorgen vor einer dauerhaften Blockade der Straße von Hormuz hielten die Preise zuletzt weiter auf hohem Niveau. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 97,95 Dollar (84,58 Euro). Die US-Sorte WTI notierte bei 92,04 Dollar. Zum Wochenanfang lagen die Preise zeitweise auf einem Rekordniveau, gaben dann aber wieder nach.

