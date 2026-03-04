Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Iraner an der türkischen Grenze
© APA/AFP/ALI IHSAN OZTURK

Migration

Droht wegen Iran-Krieg neue Flüchtlingswelle?

04.03.26, 19:50
Teilen

Während die EU ihre Asylwende vorantreibt, sorgt der Krieg im Iran für neue Unsicherheit.

Der österreichische EU-Kommissar Magnus Brunner (ÖVP) steht vor einer gewaltigen Aufgabe. Während die Europäische Union ihre Asylwende vorantreibt, sorgt der Krieg im Iran für neue Unsicherheit. Brunner telefonierte dazu am Montag mit dem türkischen Außenminister Hakan Fidan, um die aktuelle Lage an den Grenzen zu besprechen, berichtet "Bild". Fidan versicherte dabei, dass die Grenzen in Richtung Iran geschlossen wurden und die Kooperation mit der EU stabil bleibe.

Türkei bereitet sich auf Flüchtlingswelle vor 

Die Türkei bereitet sich wegen des Krieges im Nachbarland Iran trotzdem auf einen möglichen Flüchtlingszustrom vor. Es seien Pläne ausgearbeitet worden, die unter anderem Pufferzonen entlang der Grenze und die Errichtung von Zeltlagern vorsähen, sagte Innenminister Mustafa Ciftci am Mittwoch in Ankara. Die Behörden hätten zunächst Kapazitäten für die Aufnahme von bis zu 90.000 Menschen geschaffen. Aktuell seien an den drei Grenzübergängen keine ungewöhnlichen Bewegungen zu beobachten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen