Top Dog Austria 2025: Großes Finale auf Schloss Laxenburg – Wer wird Österreichs schönster Hund?

Der Countdown läuft für das Hunde-Event des Jahres! Am 28. Februar 2026 wird Schloss Laxenburg zum Laufsteg der Extraklasse. Im großen Finale des „Top Dog of Austria“ sucht der ÖKV den ultimativen Super-Vierbeiner, der unser Land bei der Weltmeisterschaft vertritt.

Es wird die wohl exklusivste Party auf vier Pfoten: In der prunkvollen Kulisse von Schloss Laxenburg treffen sich am Samstag die absoluten Spitzenhunde der Alpenrepublik. Der Österreichische Kynologenverband (ÖKV) lädt zur glanzvollen Gala, bei der nicht nur „Sitz“ und „Platz“ zählen, sondern pure Perfektion.

Im Scheinwerferlicht treten die punkte stärksten Hunde des Jahres gegeneinander an – ein Schaulaufen der Eitelkeiten, bei dem jeder Schritt und jedes Haar sitzen muss, um die strengen Augen der internationalen Jury zu überzeugen.

Der harte Weg zum Titel

Der Einzug in dieses Finale war kein Spaziergang: Nur die Hunde, die im Ausstellungsjahr 2025 konstant Höchstleistungen abgeliefert haben, dürfen auf das royale Parkett.Die Teilnehmer mussten sich bei den großen Shows in Premstätten, Klagenfurt, Salzburg, Tulln und Wels gegen hunderte Konkurrenten durchsetzen und Punkte sammeln. Jetzt stehen sich die Besten der Besten jeder FCI-Gruppe im direkten Duell gegenüber – es ist quasi das Champions-League-Finale der heimischen Hundewelt.

Diese Richter entscheiden über Sieg oder Niederlage

Drei renommierte Experten werden die Hunde begutachten: Ann Ingram aus Irland, Peter Berchtold und Heidi Kirschbichler aus Österreich. Mit ihren kritischen Blicken und strengen Maßstäben wird nur der beste Hund den Titel mit nach Hause nehmen. Wer wird das Rennen machen? Die Spannung steigt!

Ein Ticket für die Weltbühne in Bologna

Dem Sieger winkt weit mehr als nur ein Pokal und ein Sack Leckerlis. Wer am Samstagabend die Krone holt, löst das goldene Ticket für die internationale Karriere: Der „FCI Top Dog 2025“ wird Österreich offiziell bei der prestigeträchtigen FCI World Dog Show 2026 in Bologna vertreten. Der Gewinner aus Laxenburg reist also als tierischer Botschafter für Rot-Weiß-Rot nach Italien, um sich dort mit der globalen Hunde-Elite zu messen.

Spannung pur am Samstagabend

Die Nervosität bei den Besitzern steigt ins Unermessliche: Wer hat die stärksten Nerven, wer zeigt sich von seiner Schokoladenseite? Am 28. Februar fällt die Entscheidung in Niederösterreich. Hundefans im ganzen Land blicken gespannt nach Laxenburg, wenn der wichtigste Titel des Jahres vergeben wird. Fest steht jetzt schon: Emotionaler und schöner wird es in diesem Jahr kaum noch werden!