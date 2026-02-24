Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Van der Bellen besucht Fastenbrechen im Schloss Cobenzl
© APA/GEORG HOCHMUTH

Ramadan-Abend

Van der Bellen besucht Fastenbrechen im Schloss Cobenzl

24.02.26, 21:08
Teilen

Bundespräsident Alexander Van der Bellen nahm am Dienstag am interreligiösen Fastenbrechen der IGGÖ in Wien teil. Gemeinsam mit Bischöfen, dem Wiener Gemeinderabbiner und Botschaftern beging er den "Iftar" im Schloss Cobenzl. 

Die Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) hat am Dienstag ihr traditionelles, interreligiöses Fastenbrechen im Wiener Schloss Cobenzl begangen. An dem "Iftar" nahmen neben Vertretern aller gesetzlich anerkannten Religionsgemeinschaften auch einige Botschafter und Bundespräsident Alexander Van der Bellen teil. IGGÖ-Präsident Ümit Vural nannte dessen Anwesenheit in seiner Ansprache ein "besonderes Zeichen der Anerkennung" und mehr als eine "protokollarische Geste."

Militärbischof Werner Freistetter, Bundespräsident Alexander Van der Bellen, IGGÖ-Präsident Ümit Vural, Rabbiner Schlomo Hofmeister und die evangelisch-lutherische Bischöfin Cornelia Richter beim interreligiösen Iftar der Islamischen Glaubensgemeinschaft.

Militärbischof Werner Freistetter, Bundespräsident Alexander Van der Bellen, IGGÖ-Präsident Ümit Vural, Rabbiner Schlomo Hofmeister und die evangelisch-lutherische Bischöfin Cornelia Richter beim interreligiösen Iftar der Islamischen Glaubensgemeinschaft.

© APA/GEORG HOCHMUTH

Nach dem Gebetsruf um genau 17.37 beendeten Vural und das Staatsoberhaupt den Fasttag mit der traditionellen Dattelzeremonie, mit der Muslime und Musliminnen weltweit während des Ramadans den "Moment feiern, in dem der Tag in den Abend übergeht", betonte Vural. Durch die Anwesenheit von Van der Bellen, aber auch der evangelischen Bischöfin Cornelia Richter, dem Wiener Gemeinderabbiner Schlomo Hofmeister sowie dem katholischen Militärbischof Werner Freistetter zeige man, dass die Islamische Glaubensgemeinschaft zur Vielfalt stehe.

Vural betont Wert der Verfassung - auch bei Kopftuchverbot

Vural betonte auch das Verbindende des Ramadans: "Wer zusammen ist, kann kein Fremder sein." Insbesondere in Zeiten der multiplen Krisen sei das wichtig im Kopf zu behalten. Er richtete aber auch mahnende Worte an die Politik: Das Kopftuchverbot für unter 14-jährige Mädchen, bei dem vor zwei Wochen die Aufklärungsphase begonnen hat, müsse jedenfalls auf seine Verfassungstauglichkeit geprüft werden, betonte Vural, der sich schon mehrfach gegen das Verbot ausgesprochen hatte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen