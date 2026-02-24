Leichtes Erdbeben erschüttert Kärnten

Ein Leichtes Erdbeben erschüttert Lavamünd in Kärnten.

Bei Lavamünd in Kärnten hat sich am Dienstagabend um 19.07 Uhr ein leichtes Erdbeben ereignet.

Der Erdstoß mit der Magnitude 2,4 wurde im Bereich des Epizentrums leicht verspürt, meldete GeoSphere Austria. Schäden an Gebäuden seien keine bekannt und bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten, hieß es.