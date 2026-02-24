Alles zu oe24VIP
Erdbeben
Magnitude 2,4

Leichtes Erdbeben erschüttert Kärnten

24.02.26, 20:16
Ein Leichtes Erdbeben erschüttert Lavamünd in Kärnten.

Bei Lavamünd in Kärnten hat sich am Dienstagabend um 19.07 Uhr ein leichtes Erdbeben ereignet.

Der Erdstoß mit der Magnitude 2,4 wurde im Bereich des Epizentrums leicht verspürt, meldete GeoSphere Austria. Schäden an Gebäuden seien keine bekannt und bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten, hieß es.

