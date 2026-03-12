Alles zu oe24VIP
René Benko will sich zum Tischler ausbilden lassen

Häfen-Ausbildung

René Benko will sich zum Tischler ausbilden lassen

12.03.26, 11:20 | Aktualisiert: 12.03.26, 13:14
Knall-Effekt um den Signa-Gründer in U-Haft. Nach mehr als einem Jahr hinter Gittern will René Benko wieder einer Beschäftigung nachgehen.  

Seit mehr als einem Jahr sitzt Signa-Gründer René Benko mittlerweile in U-Haft. Und so wie es aussieht, dürften noch einige Monate hinzukommen. Gut verständlich also, dass der gefallene Immobilien-Tycoon seine Zeit in U-Haft wenigstens einigermaßen produktiv verbringen möchte. Laut “trend” hat Benko, dessen U-Haft zuletzt jedenfalls bis April verlängert wurde, um eine Arbeitsbewilligung als Tischler angesucht. Diesem Ansuchen wurde von der Justizanstalt Innsbruck, wo der einstige Business-Mann einsitzt, und von der Staatsanwaltschaft stattgegeben.

Anwalt: "Um einen Arbeitsplatz in der Tischlerei beworben"

Norbert Wess, Anwalt des prominenten U-Häftlings, bestätigt, dass sein Mandant sich um einen Arbeitsplatz in der Tischlerei beworben hat. Bis vor kurzem sei sein Mandant nahezu durchgehend mit der Bearbeitung des Strafaktes beschäftigt gewesen. Da nun aber keine neuen Ermittlungsstränge bzw. substanzielle Neuerungen dazukommen, bestünde nun die Möglichkeit, für Benko einer Beschäftigung nachzugehen, so der Anwalt.

