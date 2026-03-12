Mehr arbeiten über 60! Ministerin prescht vor

Sozialministerin macht Tempo bei Arbeitsanreizen für über 60-Jährige: Branchenbezogene Zielwerte sollen definiert werden mit Vorteilen für Unternehmen, die Ziele erreichen.

Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) will das bereits im Dezember angekündigte Anreizsystem für mehr Beschäftigung von Arbeitnehmenden über 60 bis Anfang 2027 erarbeiten. Ziel sei unter anderem die Definition branchenbezogener Zielwerte, die Unternehmen, sollten sie diese Benchmarks erreichen oder übertreffen, Anreize bzw. Vorteile bieten sollen. Entsprechende Modelle würden derzeit geprüft, hieß es am Donnerstag.

Informationskampagne

Begleitet werden soll die Maßnahme von einer gezielten Informationskampagne ab Juli 2026, die Betrieben die Vorteile der Beschäftigung älterer Arbeitnehmender bzw. entsprechende Beratungs- und Förderangebote des Arbeitsmarktservice (AMS) näherbringen soll. Zudem verwies das Ministerium auf die ebenso schon angekündigten 100 Mio. Euro pro Jahr ab 2027 für aktive Arbeitsmarktpolitik bzw. die Unterstützung von Arbeitssuchenden und Beschäftigten über 60 Jahren.

Veröffentlicht wird heute das aktuelle Monitoring zur Älterenbeschäftigung. Darin werden Daten wie die Beschäftigungs- und Arbeitslosenquoten von Personen ab 50 Jahren, getrennt nach Geschlecht, ausgewiesen. AMS-Chef Johannes Kopf hatte am gestrigen Mittwoch auf die erwartet schwierige Lage am Arbeitsmarkt durch den demografischen Wandel aufmerksam gemacht und unter anderem weitere Maßnahmen im Bereich der Beschäftigung Älterer gefordert.