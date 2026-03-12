Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
3735d6a7-f55e-4177-9408-5560baa16628.jpg

ORF-Beben

Westenthaler-Ansage vor Stiftungsrat: "Vorwurfslage hat sich verändert"

12.03.26, 10:26
Teilen

ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler fordert völlige Aufklärung im heutigen Treffen des ORF-Aufsichtsgremiums. Im oe24.TV-Interview sagt er vor der Sitzung: Einige gehören "dienstrechtlich kaltgestellt".

Peter Westenthaler will vom Stiftungsratvorsitzenden Heinz Lederer "umfassende Aufklärung", befürchtet aber, dass "dieser alles verräumen möchte, in der Compliance Abteiltung." Er sagt auch: Der Generaldirektor außer Dienst Roland Weißmann "bestreitet, dass er freiwillig zurückgetreten ist." Die  Vorwurfslage habe sich verändert.

"Das ist skandalös"

"Ich halte es für skandalös, dass der Generaldirektor außer Dienst Roland Weißmann heute hier nicht angehört werden kann. Lederer habe behauptet: Man könne den Generaldirektor nicht vorladen, weil er nicht mehr Generaldirektor sei. "Wir sind für das ganze Haus verantwortlich", sagt Westenthaler. Also auch für den jetzt "einfachen ORF-Mitarbeiter Weißmann".

Die Rolle des Pius Strobl als Spitzenverdiener Nummer 1 mit rund einer halben Million Gehalt im Jahr sei auch Thema heute. "Ich möchte den Pensionsvertrag heute auf dem Tisch sehen, denn offenbar soll der sagenumwobende Pensionsvertrag auch Teil des Skandals sein", sagt Westenthaler im oe24.TV-Interview.

"Heute müssen Entscheidungen her", sagt Westenthaler. Jetzt tagt der ORF-Stiftungsrat.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen