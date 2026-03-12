Westenthaler-Ansage vor Stiftungsrat: "Vorwurfslage hat sich verändert"

ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler fordert völlige Aufklärung im heutigen Treffen des ORF-Aufsichtsgremiums. Im oe24.TV-Interview sagt er vor der Sitzung: Einige gehören "dienstrechtlich kaltgestellt".

Peter Westenthaler will vom Stiftungsratvorsitzenden Heinz Lederer "umfassende Aufklärung", befürchtet aber, dass "dieser alles verräumen möchte, in der Compliance Abteiltung." Er sagt auch: Der Generaldirektor außer Dienst Roland Weißmann "bestreitet, dass er freiwillig zurückgetreten ist." Die Vorwurfslage habe sich verändert.

"Das ist skandalös"

"Ich halte es für skandalös, dass der Generaldirektor außer Dienst Roland Weißmann heute hier nicht angehört werden kann. Lederer habe behauptet: Man könne den Generaldirektor nicht vorladen, weil er nicht mehr Generaldirektor sei. "Wir sind für das ganze Haus verantwortlich", sagt Westenthaler. Also auch für den jetzt "einfachen ORF-Mitarbeiter Weißmann".

Die Rolle des Pius Strobl als Spitzenverdiener Nummer 1 mit rund einer halben Million Gehalt im Jahr sei auch Thema heute. "Ich möchte den Pensionsvertrag heute auf dem Tisch sehen, denn offenbar soll der sagenumwobende Pensionsvertrag auch Teil des Skandals sein", sagt Westenthaler im oe24.TV-Interview.

"Heute müssen Entscheidungen her", sagt Westenthaler. Jetzt tagt der ORF-Stiftungsrat.