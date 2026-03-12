Gmünder Hobbygewichtsheberin (25) jüngste Steuerberaterin Österreichs

Die 25‑jährige Gmünderin Sandra Apfelthaler ist nunmehr jüngste Steuerberaterin Österreichs. Nach Studium, Auslandserfahrung und Fachprüfung arbeitet sie jetzt in einer Wiener Kanzlei.

Die Karriere ist vorbildlich: nach einem Bachelorstudium in Finanz-, Rechnungs- und Steuerwesen an der FH Wien der Wirtschaftskammer Wien, machte Sandra Apfelthaler ein Auslandssemester in Südkorea, mehrere Jahre Berufserfahrung und die erfolgreiche Ablegung der mehrteiligen Fachprüfung folgten. Seit 2022 arbeitet die 25-Jährige in der Wiener Steuerberatungskanzlei HPF: Hier beschäftigt sie sich mit der Betreuung von Klein- und Mittelunternehmen, wickelt deren Steuererklärungen und Korrespondenz mit Behörden ab und unterstützt bei betriebswirtschaftlichen Fragestellungen.

Offiziell in die Kammer aufgenommen

"Ich finde es gar nicht trocken, sondern im Gegenteil sehr vielfältig“, sagt Sandra Apfelthaler zur NÖN. Einen Beruf im wirtschaftlichen Bereich habe man ihr bereits in der Unterstufe nahegelegt. Den letzten Part ihrer Berufsbefähigungsprüfung legte die 25-Jährige im Oktober ab, am 18. November folgte dann die Angelobung in St. Pölten. Damit wurde sie offiziell als Mitglied in die Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer aufgenommen. Zu dem Zeitpunkt und mit Stand in der Vorwoche ist sie aktuell österreichweit die jüngste Frau als geprüfte und angelobte Steuerberaterin.

Ganz spezieller Sport als Hobby

Apfelthaler ist im Gewichtheben aktiv, wechselte unlängst erst vom UAK Waldviertel mit Sitz in Schrems zu einem Wiener Verein.