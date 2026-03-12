Alles zu oe24VIP
Eva Rosna, Sozial-Stadträtin Angela Stöckl-Wolkerstorfer und Elisabeth Hobik.&nbsp;&nbsp;
© Stadt Baden/2026psb/ckollerics

Baden

Zeit: das schönste Geschenk

12.03.26, 10:46
Bereits bei der Vorstellung des Projekts "Zeitpolster“ Mitte Jänner in Baden war das Interesse groß. Nur zwei Monate später ist die Community bereits deutlich gewachsen - und schon gibt es schöne Geschichten zu erzählen.  

Erste Freiwillige konnten vermittelt werden, die Menschen bei verschiedenen Aufgaben unterstützen oder ihnen einfach Zeit schenken. Kürzlich überreichte Zeitpolster-Teamleiterin Eva Rosna Sozial-Stadträtin Angela Stöckl-Wolkerstorfer eine Urkunde, die Baden nun auch offiziell als Zeitpolster-Gemeinde ausweist.

Zeitgutschriften für Nachbarschaftsdienste

Das Modell basiert auf einem einfachen Prinzip: Freiwillige helfen anderen Menschen bei kleinen Aufgaben und sammeln dafür Zeitgutschriften. Diese können später selbst eingelöst oder an Personen mit Unterstützungsbedarf weitergegeben werden.

