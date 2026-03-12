Alles zu oe24VIP
KUPFERBERG
© HenkellFreixenetAustria

Trinkfertiger Genuß

Kupferberg bietet ab sofort Ready-to-drink "Limo meets Secco"

12.03.26, 11:42
Ready-to-drink-Formate haben sich in den vergangenen Jahren als feste Kategorie im Getränkemarkt etabliert. Mit Limo meets Secco steigt nun auch die traditionsreiche Schaumweinmarke Kupferberg in dieses Segment ein und verbindet feinperlenden Secco mit der spritzigen Frische von Limonade. 

Das Ergebnis von "Limo meets Secco" sind zwei erfrischende Ready-to-drink-Varianten, die für unkomplizierten Genuss stehen, trinkfertig sind und sich ideal für spontane Anlässe eignen, teilt Kupferberg mit.

Mit einem Alkoholgehalt von 5,5% Vol. richtet sich das Produkt an Konsumenten, die bewussteren Genuss und leichtere Alternativen schätzen. Kupferberg Limo meets Secco ist ab sofort in den zwei spannenden Geschmacksrichtungen Granatapfel – verfeinert mit Limette – und Zitrone – verfeinert mit Yuzu – erhältlich.

Traditionsreicher Sektgenuss neu interpretiert

Kupferberg wurde vor über 175 Jahren gegründet und steht seither für klassischen Sektgenuss. Seit 1850 prägt die Marke in gewohnt ausgezeichneter Qualität die österreichische Sektkultur. Ab dem Frühjahr 2026 setzt Kupferberg auf einen neuen Trend und erweitert ihr Portfolio um das Ready-to-drink-Format Limo meets Secco.

Feinperlender Secco trifft auf die spritzige Frische von Limonade

Beide Sorten basieren auf einer frischen Limonadenrezeptur verfeinert mit spritzigem Secco. Die Geschmacksprofile sind fruchtig, ausgewogen in Süße und Säure und perfekt aufeinander abgestimmt: Die Sorte Granatapfel – verfeinert mit Limette – sorgt für eine süße, fruchtige Kombination, während die Sorte Zitrone – verfeinert mit Yuzu – mit einer feinen Zitrusnote für lebendige Frische sorgt.

Ready-to-drink für unterwegs

Das handliche 0,275l Flaschen-Format macht Kupferberg Limo meets Secco zum idealen Begleiter für unterwegs und spontane Anlässe: gesellige Sommerabende, After Work-Treffen oder auch Picknicks im Freien. Die Flasche ist schnell gekühlt, leicht zu transportieren und dank drehbarem Twist-Off-Kronkorken ohne Flaschenöffner einfach zu öffnen sowie wiederverschließbar.

Gattermayer: "Genussmomente"

„Ready-to-drink-Formate mit moderatem Alkoholgehalt sind eine zeitgemäße Antwort auf veränderte Konsumgewohnheiten. Mit Kupferberg Limo meets Secco treffen wir genau den Nerv der Zeit und erfüllen den Wunsch nach unkomplizierten, leichteren Genussmomenten. Im Mittelpunkt steht dabei die Verbindung aus bewährter Kupferberg-Qualität und einem modernen, flexiblen Zugang zum Genuss“, so Henkell Freixenet Austria-Geschäftsführer Philipp Gattermayer. Kupferberg Limo meets Secco steht für einen spritzigen, lebendigen und unkomplizierten Genuss und passt damit perfekt zur bevorstehenden warmen Jahreszeit.

