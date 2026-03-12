Alles zu oe24VIP
© Getty Images

Aufreger

Max Verstappen (28) schockt mit Rücktritts-Talk

12.03.26, 14:33
Teilen

Alarmstufe Rot bei den Bullen vor dem China-GP.

Am Sonntag (8 Uhr, live ORF1 & Sky) steigt in Shanghai der zweite GP nach der großen Elektro-Revolution. Mercedes-Star George Russell will seine WM-Führung zementieren, doch die Konkurrenz kocht vor Wut! Nach dem Melbourne-Beben rast die Formel 1 nach China! 

Mercedes-Boss Wolff wiegelt ab

Toto Wolff bleibt trotz der Kritik an den neuen „Batterie-Autos“ cool: „Negativität muss man überwinden.“ Während Mercedes im Qualifying unantastbar scheint, hofft Ferrari-Star Lewis Hamilton auf die Wende an seiner alten Erfolgsstätte: „Wir sind im Kampf dabei, wir können die Lücke schließen!“

Sprint-Schock am Samstag

Das Wochenende wird zum Nervenkrimi! Schon am Samstag (4:00 Uhr MEZ) steigt der erste Sprint der Saison. Nur eine Stunde Training bleibt den Teams, um die komplexen Boliden abzustimmen – und das bei kühlen 15 Grad! Ein Albtraum für die Ingenieure, eine Chance für Ferrari?

Verstappen-Hammer: „Will mehr Spaß!“

Weltmeister Max Verstappen ist stinksauer! Er fordert sofortige Regel-Änderungen von der FIA. Sein Frust ist so groß, dass er offen über die Zeit nach der F1 spricht: „Ich muss nicht nur Formel-1-Fahrer sein.“ Im Mai startet er bereits beim 24h-Rennen am Nürburgring (u.a. mit Ösi-Ass Lucas Auer). Zwar will er Red Bull (Vertrag bis 2028) nicht sofort verlassen, aber er stellt klar: „Ich würde mir wünschen, ich hätte mehr Spaß.“

Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

