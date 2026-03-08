Folksänger Country Joe McDonald 84-jährig gestorben

Der US-amerikanische Folksänger Country Joe McDonald ist am Samstag im Alter von 84 Jahren an den Folgen einer Parkinson-Erkrankung gestorben.

Das berichtete das Musikmagazin "Rolling Stone". McDonald war Co-Gründer der Band "Country Joe and the Fish", die durch einen Auftritt 1969 beim Woodstock-Festival mit ihrem gegen den Vietnamkrieg gerichteten Protestsong "I-Feel-Like-I'm-Fixin'-to-Die Rag" breite Bekanntheit erlangten. Bald darauf löste sich die Gruppe auf.

McDonald betätigte sich weiter als Solokünstler und schrieb neben politisch motivierten Rocksongs und Folk-Alben auch Country-Musik. In seiner Laufbahn, die bis in die 2010er-Jahre reichte, schrieb er über 30 Alben.