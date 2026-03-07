Bogdan Roscic lädt Hollywood-Star Timothee Chalamet in die Wiener Staatsoper ein

Mit einer Bemerkung über angeblich mangelndes Interesse an Oper und Ballett hat Hollywood-Star Timothée Chalamet (30) für Empörung gesorgt. Große Opernhäuser reagieren nun mit einer Mischung aus Witz und Kritik - Die Wiener Staatsoper sprach eine persönliche Einladung an den Schauspieler aus.

Timothee Chalamet, der für seine Rolle als ehrgeiziger Tischtennisspieler in dem Film "Marty Supreme" als bester Hauptdarsteller nominiert ist, ließ sich in einer knapp 90-minütigen Gesprächsrunde mit seinem Kollegen Matthew McConaughey (56) unter anderem über die Zukunft der Kinobranche und das Interesse von Zuschauern an Filmen aus. In diesem Zusammenhang sagte Chalamet, dass er nicht in Bereichen wie Ballett oder Oper arbeiten wolle - "Dinge, bei denen man sagt, "Hey, erhaltet diese Sache am Leben, obwohl sich niemand mehr dafür interessiert"".

© Getty Images

Der Schauspieler fügte schnell hinzu, dass er größten Respekt für die "Ballett- und Opernleute da draußen" habe und witzelte, dass er nun in der Zuschauergunst wohl abgesackt sei.

Gegenwind aus der Opernwelt

© APA

Tatsächlich gab es von der Opern- und Ballettwelt Gegenwind. Die New Yorker Metropolitan Opera postete auf TikTok ein Video von Mitarbeitern hinter den Kulissen, Musikern und Zuschauern im vollen Opernsaal, mit dem Untertitel - "Das hier ist für dich, Timothée Chalamet". Das Opernhaus in Los Angeles schrieb auf Instagram an den Schauspieler gerichtet: "Sorry, wir würden dir Freikarten für die Oper Akhnaten geben, aber die Vorstellung ist fast ausverkauft. Es gibt noch ein paar Plätze zu kaufen, wenn du dich beeilst".

Auch Opernhäuser in Europa konterten mit schlagfertigem Humor. Die Wiener Staatsoper verlinkte auf Instagram die Äußerung von Chalamet und startete eine Umfrage auf der Straße - "Sind Oper und Ballett den Leuten wirklich egal?". Die Bühne in Wien würde auf ihn warten, schrieb das Haus zu einer "persönlichen Einladung" für den Schauspieler.