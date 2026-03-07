Alles zu oe24VIP
Sido und Sarah Connor
© Hersteller

Gemeinsamer Song

"Interstellar": Sarah Connor und Sido im düsteren Duett

07.03.26, 09:16 | Aktualisiert: 07.03.26, 12:38
In ihrem ersten gemeinsamen Lied geht es um Hoffnung und Zusammenhalt.

Sie gehören zu den bekanntesten Musikern Deutschlands, nun heben sie mit ihrem neuen Song ab zu den Sternen: Sängerin Sarah Connor und Rapper Sido haben die gemeinsame Single "Interstellar" veröffentlicht. In dem Musikvideo performen die beiden den Song in einem düsteren, leeren Raum mit Nebelschwaden und Lichteffekten, die wie Sternenstaub wirken.

Sido und Sarah Connor

Sido und Sarah Connor

© Hersteller

In dem Popsong geht es um Hoffnung und Zusammenhalt, passend zum Weltraum-Motiv heißt es: "Da ist 'was Großes, das uns beschützt/ Irgendwie, irgendwo, irgendwann/ kommen wir alle bei dir an." Die Plattenfirma spricht von einer "kosmischen Hymne". Es sei die erste musikalische Zusammenarbeit von Sarah Connor und Sido.

https://www.youtube.com/watch?v=aC6iFc0H12M 

Das Lied gehört zur Special-Deluxe-Edition von Connors Album "Freigeistin", das nun erschienen ist. Für Sido ist "Interstellar" nicht der erste Song mit Weltraumbezug: 2015 landeten Andreas Bourani und der Berliner Rapper mit "Astronaut" einen Nummer-eins-Hit.

