Madonna
Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 09.03.2026
© oe24

Gerda Rogers

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 09.03.2026

Von
09.03.26, 00:00
Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 09.03.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

  • Liebe:Schauen Sie sich Ihre Gefühle sehr genau an, bevor Sie sich äußern!
  • Beruf:Grundsatzfragen zu klären? Cool bleiben, nehmen Sie sich Zeit dafür! 
  • Fitness:Vorsicht, Druck ist kontraproduktiv! Vernünftig und sachlich bleiben!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 09.03.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

  • Liebe:Lieber etwas mehr Abstand, um unnötige Missverständnisse zu vermeiden!
  • Beruf:Nicht eigensinnig! Es wäre klüger, Einwände gründlich zu überdenken.
  • Fitness:Es könnte ziemlich anstrengend werden. Loslassen und Hilfe annehmen!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 09.03.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

  • Liebe:Mehr Tiefgang ist gefragt. Unverbindliches Flirten klappt heute nicht.
  • Beruf:Überprüfen Sie alles sehr genau, statt auf schnellen Erfolg zu bauen!
  • Fitness: Regenerieren Sie sich bewusster: Ergiebiger schlafen, gesünder essen!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 09.03.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

  • Liebe:Ihre Erwartungen sind bestimmt überzogen. Geduld hat bessere Karten.
  • Beruf:Ideen strategisch wohlüberlegt einbringen! Emotionen überzeugen nicht.
  • Fitness:Nehmen Sie sich Zeit, um Kraft zu tanken. Und kühlen Kopf bewahren!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 09.03.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

  • Liebe:Wenn Sie impulsiv auftreten, ernten Sie bestimmt nur Unverständnis.
  • Beruf:Keine Machtkämpfe! Wer auf andere hört, ist bedeutend besser beraten.
  • Fitness:Sie sind wieder einmal auf Kollisionskurs. Anhalten und durchatmen!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 09.03.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

  • Liebe:Es könnte ernst werden. Sind Sie bereit, mehr Gefühl zu investieren?
  • Beruf:Allzu einfache Lösungen sind nicht der Weg. Gründlicher nachdenken!
  • Fitness:Achten Sie heute gut auf Ihre Ernährung! Sehr empfindliche Verdauung.

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 09.03.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

  • Liebe:Lassen Sie sich Zeit, statt grundlegende Entscheidungen zu treffen!
  • Beruf:Verlangt man mehr Genauigkeit? Nicht ärgern, das ist sicher sinnvoll!
  • Fitness:Überdenken Sie Ihre Lebensweise, ändern Sie, was Ihnen nicht guttut!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 09.03.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

  • Liebe:Es kann sehr leidenschaftlich werden. Packen Sie Chancen am Schopf!
  • Beruf:Ihre Ideen sind sicher gut, einen Plan B sollten Sie trotzdem haben.
  • Fitness:Gute Intuition. Effiziente Organisation kann noch mehr daraus machen.

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 09.03.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

  • Liebe:Echter Zusammenhalt ist gefragt. Unterstreichen Sie Ihre Loyalität!
  • Beruf: Überarbeiten Sie Ihre Konzepte gründlich! Und methodisch sehr genau!
  • Fitness:Viel langsamer und aufmerksamer! Konzentration, statt Gas zu geben!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 09.03.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

  • Liebe:Schütten Sie nicht das Kind mit dem Bad aus, bewahren Sie kühlen Kopf!
  • Beruf:Sorgsam nachdenken! Schnelle Entscheidungen sind jetzt nicht sinnvoll.
  • Fitness:Nehmen Sie sich Zeit zum Regenerieren! Guter Tag, um Kraft zu tanken.

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 09.03.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

  • Liebe:Gehen Sie mit Beziehungsfragen sehr zurückhaltend und vorsichtig um!
  • Beruf:Cool und sachlich bleiben, auch wenn Sie sich herausgefordert fühlen!
  • Fitness:Tempo lieber mal drosseln! Vorrang für Genauigkeit und Gründlichkeit.

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 09.03.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

  • Liebe: Sie haben heute sicher Wünsche frei. Sagen Sie daher, was Sie möchten!
  • Beruf:Trauen Sie sich, entschlossener aufzutreten! Sie wirken überzeugend.
  • Fitness:Tanken Sie Selbstvertrauen! Ihre Wirkung sorgt für positive Resonanz. 

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.

