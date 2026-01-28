Kuschelhotels zum Valentinstag: Romantische Auszeiten für Zweisamkeit in Österreich

Valentinstag bedeutet Zeit zu zweit, Nähe und Erinnerungen, die bleiben. Exklusive Kuschelhotels wie das Seeside Hotel Seewirt in Mattsee, das Hotel Bergergut in Oberafiesl oder das Finest Hideaway Seefischer in Döbriach laden dazu ein, dem Alltag zu entfliehen und die Liebe bewusst zu feiern.

Romantik liegt in der Luft – und der Valentinstag steht vor der Tür. Heimische Hideaways haben sich auf exklusive Auszeiten für Erwachsene spezialisiert. Ob entspannende Stunden fernab des Alltags, prickelnde Momente zu zweit oder gemeinsame Wellness-Erlebnisse – mit exklusiven Treatments, liebevollen Details und verführerischen Angeboten wird jeder Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis. Lassen Sie sich inspirieren und finden Sie Ihre perfekte Auszeit für zwei!

Rooftop-Wellness. Seeside Hotel Seewirt Mattsee lädt zum Schwimmen im Hallenbad bei Kerzenschein ein. © Seewirt Mattsee

Adults-Only am See

Für Paare, die zum Valentinstag ungestörte Zweisamkeit suchen, ist das kinderfreie 4-Sterne-Hotel Seewirt Mattsee die perfekte Adresse. Direkt am Südufer des Mattsees gelegen, bieten die 30 romantischen Zimmer intime Atmosphäre, Luxus und traumhaften Seeblick. Wellness wird hier zum Erlebnis: beheizter Panorama-Pool, finnische Sauna, Aroma-Dampfbad und Zirben-Infrarot-Raum laden zum Entspannen ein, während Beauty- und Massage-Treatments wie eine Hot Stone-Massage oder eine Garschan-Ayurveda Massage mit Seidenhandschuh Körper und Seele streicheln. Auch kulinarisch wird man verwöhnt: Im Seeside Restaurant serviert Küchenchef Helmut Blüthl (ausgezeichnet mit einer Gault&Millau Haube sowie zwei Falstaff-Gabeln) mit regionalen, innovativen Kreationen. Im Fine-Dining-Restaurant „Overture“ genießen Paare bei Candle Light ein exklusives Gourmet-Menü. Und ein Liebesspaziergang startet direkt beim Hotel. Hand in Hand entlang der Uferpromenade führt der Weg vorbei am Schloss Mattsee zum Aussichtspunkt der Wartsteinkapelle –– hier genießen Verliebte ungestörte Zweisamkeit und eine atemberaubende Aussicht über den See. Ein Spaziergang, der Herz und Sinne gleichermaßen berührt.

Wärme. Nähe. Zweisamkeit. Valentinstag voller Entspannung im Der Steirerhof Bad Waltersdorf. © Bernhard Bergmann

Liebe & Genuss

Zum Valentinstag wird der 5‑Sterne‑Wellness‑Tempel Der Steirerhof in Bad Waltersdorf zur perfekten Adresse für Paare, die entspannte Zweisamkeit mit kulinarischem Hochgenuss verbinden wollen. Das Adults-Only-Resort mit eigener Therme bietet auf über 3.000 m² exklusive Pools, sieben Becken und zehn Saunen – alles nur für Hotelgäste zugänglich. Das Highlight für die Zeit zu zweit: die Private Spa Suite (stundenweise buchbar). Ganz für sich sein, miteinander plaudern, Erlebnisse teilen und die Vorzüge privater Wellnessräume genießen. Die wohltuende Wärme der Infrarotkabine spüren, zwischen aromatischen Badeölen wählen und an der gemütlichen Kaminecke bei Kerzenschein, Champagner, kleinen Köstlichkeiten und frischem Obst entspannen.

Hotel Winzer/St. Georgen im Attergau. Romantik-Suiten mit Whirlpool und Kaminfeuer für spezielle Kuschelmomente. © Hotel Winzer

Romantik Pur

Wer eine unvergessliche Auszeit zu zweit sucht, ist im Hotel Winzer im Attergau genau richtig. Das Adults-Only-Hotel verwöhnt Paare mit Candle-Light-Dinner, romantischen Überraschungen und luxuriösen Zimmern. Highlight ist die 60 m² Kuschelsuite: Doppel-Whirlpool, stylishes Rundbett, Balkon und viel Platz für romantische Stunden machen sie zum perfekten Rückzugsort. Das mehrfach ausgezeichnete 5.000 m²-Spa mit Edelstein-, Emotion- und Sole-Spa bietet Saunen, Wasserbetten-Kokons, Naturpool und Paaranwendungen – hier wird jeder Moment zu zweit zum puren Genuss.

Bergergut/Oberafiesl. Verliebte dürfen sich auf viel Privatsphäre und einzigartige Genussmomente freuen. © Bergergut

Natur & Kulinarik küssen einander

Im Adults-only-Hotel Bergergut im Mühlviertel genießen Paare Ruhe, Luxus und Spitzenkulinarik. Gastgeber Thomas Hofer verwöhnt mit 3-Haubenküche – vom servierten Frühstück bis zum abendlichen Dinner mit dem 5-Gänge-Menü „Mühlviertler Mund.Art“, dem 8-Gänge-„Chef’s Table“ oder feinen „Topf-&-Brett“-Gerichten. Das frisch umgebaute WaldSPA mit Indoor- und Outdoorpool, Holz-Außensauna sowie Tee- und Sole-Dampfbad lädt zum Entspannen ein. Waldbaden, Aura-Reinigung oder Klavier-Klangbaden runden das Verwöhnprogramm ab.

Zweisamkeit mit Seeblick. Romantisches Candlelight-Dinner in sechs Gängen erwartet die Gäste im Seefischer – Finest Hideaway am Millstätter See. © Gert Perauer

Luxus & Liebe

Am Millstätter See wird der Valentinstag zur stillen Liebeserklärung. Im Hotel Seefischer - Finest Hideaway kann man ungestörte Zweisamkeit im weitläufigen Spa mit Kuschelinseln genießen. Ein echter Geheimtipp ist die kleine finnische Sauna auf einem Steg im See. Beim Valentins-Wochenende (13. bis 15. 2.) trifft Seeblick auf Genuss: Freitag süßes Dessertbuffet nach dem Gourmetmenü, Samstag sechsgängiges Candle-Light-Dinner, Sonntag Langschläfer-Frühstück bis 12 Uhr – und dazu ein romantischem Willkommenspaket mit Prosecco, Erdbeeren und Blumen.

Eichingerbauer/St. Lorenzen. Für den Liebesurlaub empfohlen – die Romantik-Suite. © Eichingerbauer

SeenLiebe

Zum Valentinstag bietet das Hotel Eichingerbauer in St. Lorenzen am Mondsee Romantik mit Privatsphäre. Highlight ist der exklusiv buchbare Römertempel: vier Stunden private Wellness mit Stubensauna, Dampfbad, Whirlpool und Ruhebereich – nur für zwei. Dazu Saunaschmaus und Prosecco. Stilvolle Zimmer, Spa mit Pool und Beauty-Treatments, Frühstück mit Seeblick und ein feines 4-Gang-Genießermenü am Abend machen das Liebeswochenende vollkommen.

Die luxuriösesten Hideaways für ›VERLIEBTE‹ auf einen Blick

Seeside Hotel Seewirt Mattsee****. Das Adults-only-Boutique-Hotel liegt direkt am Mattsee mit Gourmet-Restaurant Ouverture (1 Gault&Millau-Haube). Rooftop-Wellness mit Panorama-Hallenbad. Seeside Weekend „Winter“ 2N im DZ „Mattsee Standard“ ab 269 Euro p. P. www.seesidehotel.at

Der Steirerhof*****/Bad Waltersdorf. Schönes Adults-Only Hotel mit Naturgarten, Spa-Bereich mit 7 Pools und 10 Saunen sowie eigenem Ladies Spa. Das stilvolle Restaurant serviert Bio- und internationalen Gerichte. 2N DZ Basic inkl. Verwöhnkulinarik ab 255 Euro p. P. und Nacht. www.dersteirerhof.at

Bergergut****S/Oberafiesl: Genießerhotel mit neuem SPA-Bereich. Angebot zum Waldbaden. Gourmetküche. 1N im DZ Naturspiel inkl. HP für 2 Pers. ab 496 Euro. www.romantik.at

Hotel Winzer****/St. Georgen im Attergau. Romantik-Wellnesshotel mit Whirlpool im Zimmer. Elegantes Dinner für Verliebte. 3N inkl. Verwöhnpension für 2 Pers. ab 1.560 Euro. www.hotel-winzer.at

Seefischer - Finest Hideaway****S/Döbriach. Familiengeführtes Hotel direkt am Millstätter See. Valentins-Wochenende inkl. Gourmet-HP p. P. ab 170 Euro/Nacht. www.seefischer.at

Eichingerbauer/St. Lorenzen am Mondsee. Hotel mit beheiztem Pool und Private Spa. Bis 26. 3. Adults-only. 1N in der Kuschel-Suite Mansarde inkl. HP ab 142 Euro/Pers. www.eichingerbauer.at

Tipp to go

Rodelspass Am Attersee. Frische Luft tanken, gemeinsam fröhlich sein und einfach mit der Seele baumeln – die beleuchtete Rodelbahn auf der alten Großalmstraße bietet die beste Gelegenheit dafür.