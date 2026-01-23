Turmfalken-Mädchen bricht sich bei Autounfall Bein

Sie ist wahrlich eine Bruchpilotin, das kleine Turmfalken-Mädchen, das Ende Dezember in die von VIER PFOTEN geführte Eulen- und Greifvogelstation Haringsee (EGS) gebracht wurde.

Eine Dame aus Haringsee hatte sie am Straßenrand gefunden, wo sie nach einem Zusammenstoß mit einem Auto hilflos saß. Ihr Bein war gebrochen. Nach einem Aufenthalt in der Tierklinik kam „Ella“, wie sie genannt wurde, vor kurzem zurück in die EGS, wo sie nun bereits fleißig das Fliegen übt, um bald wieder in die Freiheit entlassen zu werden.

Bereits zuvor ein Pechvogel

Ella - die bereits ausgewachsen ist, weshalb ihr Alter nicht feststellbar ist - scheint ein echter Pechvogel zu sein: „Beim Röntgen an der Tierklinik wurde festgestellt, dass sich die Arme anscheinend schon einmal in ihrem Leben das Bein gebrochen hatte, allerdings das andere. Der alte Bruch war aber bereits verheilt, sie konnte gut damit leben“, erzählt Dr. Hans Frey, der Leiter der EGS. Mittlerweile ist auch der neue Bruch gut verheilt. Daher wird Ella in einer Voliere in der EGS auf ihre Freilassung vorbereitet. „Sie kann beide Beine ohne Einschränkungen verwenden und muss nur noch ihre Flugmuskulatur trainieren, um wieder fit für die Freiheit zu sein“, so Dr. Frey.