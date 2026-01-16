Alles zu oe24VIP
Erste Abnehmpille der Welt treibt Novo Nordisk-Aktie in die Höhe
Börsen-Turbo

Erste Abnehmpille der Welt treibt Novo Nordisk-Aktie in die Höhe

16.01.26, 13:02
Europäischer Pharmariese punktet mit Wegovy-Fett-weg-Pille. 

Zum Abnehmen eine Pille schlucken, statt der Spritze... Das dänische Pharma-Unternehmen Novo Nordisk ist seit wenigen Tagen in den USA mit der ersten Abnehmpille (Wegovy) auf GLP-1-Basis am Markt.

Mitbewerb mit Verspätung

Hauptkonkurrent Eli Lilly könnte die Zulassung für seine Abnehmpille Orfoglipron hingegen erst kurz vor Sommer von der US-Gesundheitsbehörde FDA erhalten.

First-Mover-Effekt

Dadurch haben die Dänen mehr Zeit, den First-Mover-Effekt (die Ersten am Markt) mit der Wegovy-Pille auszuspielen. Bei den Aktionären sorgt das für helle Aufregung. Seit Jahresbeginn legte die Novo Nordisk Aktie um 18 Prozent zu. Aktuell liegt sie bei knapp 52 Euro.

Vor eineinhalb Jahren war die Novo Nordisk-Aktie auf ihrem Höhepunkt aber auch schon 135 Euro wert – also fast drei Mal so viel wie jetzt.

