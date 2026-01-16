Erstmals übernimmt eine Frau die Novomatic Aufsichtsratsspitze

Mit Birgit Wimmer übernimmt erstmals eine Frau den Vorsitz des Aufsichtsrats.

In der Hauptversammlung der NOVOMATIC AG wurde Birgit Wimmer, MSc., MBA, in den Aufsichtsrat berufen und in der konstituierenden Sitzung zur Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Sie folgt damit auf Dr. Bernd Oswald, der dem Aufsichtsrat der NOVOMATIC AG rund zehn Jahre angehörte und in der Unternehmensgruppe eine andere Funktion einnehmen wird.

Birgit Wimmer ist als Mitgesellschafterin seit vielen Jahren in zentralen Organfunktionen innerhalb der Topholding-Gesellschaften tätig, unter anderem als Verwaltungsratspräsidentin der Schweizer Holdinggesellschaften sowie als Geschäftsführerin der NOVO Invest GmbH. Sie verfügt über umfassende internationale Investment- und Managementerfahrung sowie über einen langjährigen Hintergrund im Bankwesen.

„Ich freue mich darauf, als Aufsichtsratsvorsitzende gemeinsam mit meinen Aufsichtsratskollegen sowie dem Vorstand die weitere Entwicklung des Konzerns strategisch, nachhaltig und erfolgreich mitzugestalten“, betont Birgit Wimmer.

Zum Vize-Vorsitzenden des Aufsichtsrats wurde Dr. Haig Asenbauer gewählt, ein international erfahrener Rechtsanwalt mit ausgewiesener Expertise in länderübergreifenden M&A-Transaktionen, Unternehmensrestrukturierungen und komplexen Beteiligungsstrukturen. Mag. Martina Flitsch bleibt weiterhin Mitglied des Aufsichtsrats; sie verfügt über langjährige Erfahrung in internationalen Konzernstrukturen sowie in der strategischen und rechtlichen Begleitung von Unternehmensbeteiligungen. Ebenfalls weiterhin dem Aufsichtsrat angehörig ist Univ.-Doz. Dr. Robert Hofians, ein ausgewiesener Finanz- und Kapitalmarktexperte, der als Lehrbeauftragter und Wirtschaftsprüfer auch über umfassende Erfahrungen in den Bereichen Governance und Regulierung verfügt.

Im Aufsichtsrat der NOVOMATIC AG sind seit 1. Jänner 2026:

Birgit Wimmer, MSc., MBA (Vorsitzende) Dr. Haig Asenbauer (Stellvertretender Vorsitzender) Mag. Martina Flitsch (Mitglied) Univ.-Doz. Dr. Robert Hofians (Mitglied)

v.r.n.l. Birgit Wimmer, MSc., MBA (Vorsitzende), Dr. Haig Asenbauer (Stv. Vorsitzender), Mag. Martina Flitsch (Mitglied), Univ.-Doz. Dr. Robert Hofians (Mitglied) © NOVOMATIC / Thomas Meyer Photography

