Superstars und Austro-Filme rocken die Berlinale

Am 12. Februar startet die 76.Berlinale. Mit großer Star-Parade, Hoffen auf oscarwürdigen Kuschel-Alarm und Top-Chancen für die heimischen Regisseure Schleinzer und Covi/Frimmel.

Ethan Hawke , Russell Crowe („The Weight”), Amanda Seyfried ("The Testament of Ann Lee" ), Isabelle Huppert ("Die Blutgräfin") Steve Buscemi („The Only Living Pickpocket in New York”) und Pop-Queen Charlie XCX (“The Moment”) - Superstar-Parade bei der 76.Berlinale, die von 12. bis 22. Februar über die Bühne geht. Dazu Alarm um Oscar-Favorit Timothée Chalamet, der seine Flamme Kylie Jenner zur Premiere von „The Moment“ begleiten könnte. Und der große Ritterschlag für das heimische Kino-Schaffen, das mit gleich zwei Filmen im Wettbewerb vertreten ist. Mit Markus Schleinzers Historiendrama "Rose" und "The Lonliest Man in Town" von Tizza Covi und Rainer Frimmel .

© Getty Images

© Getty Images

Markus Schleinzer erzählt in seinem lange erwarteten Drama "Rose" mit Sandra Hüller in der Titelrolle die Geschichte einer Frau im 17. Jahrhundert, die sich inmitten des Dreißigjährigen Krieges als Mann und Erbe ausgibt. Das Erfolgsduo Tizza Covi und Rainer Frimmel erzählt in "The Loneliest Man in Town" hingegen gewohnt semidokumentarisch von der Welt des alternden Bluesmusikers Al Cook, die langsam in sich zusammenfällt und der vor einem erzwungenen Neuanfang steht.

© rowpictures.de

Markus Schleinzer (o.) ist mit "Rose" (u.) im Wettbewerb.

© rowpictures.de

Die Konkurrenz ist freilich groß: Insgesamt rittern 22 Filme um den Goldenen Bären. Auch "Queen at Sea“ mit Juliette Binoche, die Animearbeit "A New Dawn" und das Drama „At the Sea", mit Amy Adams .

© Berlinale

"No Good Men" (o.) ist Eröffnungsfilm, Michelle Yeoh (u.) kriegt den Ehrenbär

© Getty Images

Zur Eröffnung zeigt die Berlinale am 12. Februar das afghanische Liebesdrama "No Good Men" Präsident der internationalen Jury ist heuer Wim Wenders. Und der Goldene Ehrenbär geht an die Oscar-prämierte Schauspielerin Michelle Yeoh. („Everything Everywhere All at Once“)

© Amour FouPetro Domenigg

Auch abseits des Bewerbs ist der rot-weiß-rote Film heuer prominent auf der Berlinale vertreten. In der Sektion Panorama feiern u.a. Shootingstar Adrian Goiginger mit seiner Literaturverfilmung "Vier minus drei" und Sebastian Brameshuber mit dem Porträt "London" ihre Weltpremieren. Ein Berlinale Special gibt es für Ruth Beckermanns neuesten Streich "Wax & Gold" und eine Special Gala für Ulrike Ottingers in Wien gedrehten Spielfilm "Die Blutgräfin" mit Isabelle Huppert, Birgit Minichmayr und Thomas Schubert.