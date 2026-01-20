„The Rip“: Mega Hype um Matt Damon und Ben Affleck

„The Rip“, der spannend Netflix-Action-Thriller mit Matt Damon und Ben Affleck begeistert die Welt und sorgt für den ersten Streaming-Hit des Jahres.

In 89 Ländern auf Platz 1.Natürlich auch in Österreich. Matt Damon und Ben Affleck mischen Netflix auf .Ihr cooler Action-Thriller „The Rip“ ist der erste große Streaming-Hit des Jahres. Seit 16. Jänner abrufbar. Und seitdem unangefochten an der Chartspitze. Auch die Bewertungen sind top:6,9Sterne bei IMDb. Für einen Film dieses Genres ein ausgesprochen guter Wert. Dazu 84% Zustimmung bei Rotten Tomatoes.

© Netflix

© Netflix

„The Rip“ liefert 113 Minuten Hochspannung: Lieutenant Dane Dumars (Matt Damon) und Sergeant J.D. Byrne (Ben Affleck arbeiten seit Jahren zusammen in der Drogenfahndung und sind Teil des Tactical Narcotics Team (TNT) bei der Polizei von Miami, die dem Geldfluss großer Drogendealer nachjagt: Nachdem ihre Kollegin Jackie Velez (Lina Esco), die Vorgesetzte von Dumars und die Geliebte von Byrne ermordet wurde laufen interne Ermittlungen wegen eines Maulwurfs. Dann kommt der anonyme Tipp eines weiteren Geldverstecks. Doch statt der erwarteten 150.000 bis 300.000 Dollar finden sie im Haus von Desi Molina (Sasha Calle) hinter einer falschen Wand im Dachboden über 20 Millionen.

© Netflix

© Netflix

Die hohe Summe weckt Begehrlichkeiten – gerade in den eigenen Reihen. Wem können die Hauptfiguren trauen? Plötzlich droht ihnen ein unbekannter Anrufer mit dem Tod, falls sie den Ort nicht in 30 Minuten verlassen. Der Start eines spannenden Katz und Maus Spiels bei den es in den eigenen Reihen einen Verräter aufzudecken gilt.

© Netflix

© Netflix

Spannend: „The Rip“ beruht auf wahren Tatsachen. Am 29. Juni 2016 durchsuchten der Miami-Polizist Chris Casiano und sein Team der Drogenfahndung ein ruhiges Haus in Miami Lakes im Rahmen eines Routine-Durchsuchungsbefehls. Dabei fanden sie hinter einer falschen Wand im Dachboden 24 Kübel gefüllt mit 100-Dollar-Scheinen im Gesamtwert von 24 Millionen Dollar.