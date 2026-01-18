80. Altkalksburger Ball im Zeichen der Gemeinschaft

Mit einem festlichen Abend voller Eleganz, Begegnungen und gelebter Tradition feierte die Altkalksburger Vereinigung den 80. Altkalksburger Ball. Der Jubiläumsball bot einen würdigen Rahmen, um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Gemeinschaft miteinander zu verbinden.

In stilvollem Ambiente versammelten sich zahlreiche Altkalksburger und Freunde des Kollegiums Kalksburg sowie prominente Gäste aus Kultur, Kirche und Wirtschaft. Unter ihnen befanden sich unter anderem der Schauspieler Stefano Bernadin und Pater Karl Wallner, Nationaldirektor der Päpstlichen Missionswerke „Missio. Als Absolvent der traditionsreichen katholischen Privatschule in Wien-Liesing ist für Bernadin der Altkalksburger Ball ein Fixpunkt: „Der Altkalksburger Ball ist für mich ein Stück Heimat. Er zeigt, wie sehr Schule und ihre Werte ein Leben lang begleiten können.“

Pater Karl Wallner mit Debütanten Arianna Argun und Nikolaus Bühler © Severin Dostal

Die feierliche Eröffnung leitete einen Ballabend ein, der von schwungvollen Tanzklängen, angeregten Gesprächen und einer spürbaren Verbundenheit zwischen den Generationen geprägt war.

Bis in die frühen Morgenstunden wurde getanzt, gelacht und gefeiert. Der 80. Altkalksburger Ball bewies eindrucksvoll, dass Tradition nicht Stillstand bedeutet, sondern lebendige Gemeinschaft – getragen von Menschen, die sich dem Geist Kalksburgs verbunden fühlen