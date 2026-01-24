Auflauf wie bei Oma: Herzhafte Ofengerichte, die jeder liebt

Wenn sich unterschiedliche Zutaten zu einem großen Ganzen im heißen Ofen vereinen, weiß man, dass etwas Köstliches bevorsteht. Allein der Duft sorgt schon für höchsten Gusto-Alarm. Mahlzeit!
Fisch-Curry-Auflauf mit Süßkartoffelhaube
© StockFood
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 400 g Süßkartoffeln
- Salz
- 150 g TK-Garnelen
- 150 g TK-Miesmuschelfleisch
- 400 g küchenfertiges Weißfischfilet ohne Haut
- 4 Stängel Petersilie
- 1 Stange Lauch
- 60 g Butter
- 2 EL Mehl
- 3 EL grüne Currypaste
- 100 ml Weißwein
- 250 ml Fischfond
- 100 g Crème fraîche Pfeffer
- 100 ml Milch Muskat
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 15 MIN
- Süßkartoffeln schälen und in Salzwasser ca. 30 Minuten garkochen.
- Inzwischen Garnelen und Muscheln auftauen lassen. Fisch abbrausen und würfeln. Petersilie und Lauch waschen, Petersilienblätter abzupfen und grob hacken. Lauch putzen und in Ringe schneiden.
- In einer ofenfesten Pfanne in 40 g heißer Butter weich dünsten. Mehl mit Currypaste untermischen und hell anschwitzen. Wein mit Fond angießen und etwas einkochen.
- 4Fisch, Garnelen, Muscheln, Petersilie und Crème fraîche unter die Sauce rühren und kurz aufkochen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und von der Hitze nehmen.
- Süßkartoffeln ausdampfen lassen und durch die Erdäpfelpresse drücken. Mit der übrigen Butter und Milch verrühren und das Püree mit Salz und Muskat abschmecken.
- 5. Auf das Fischcurry geben, glattstreichen und mit einer Gabel ein wellenförmiges Muster einziehen. Etwa 25 Minuten goldbraun überbacken.
Brot-Auflauf mit Paradeisern und Chorizo
© StockFood
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 2 Knoblauchzehen
- 3–4 Fleischparadeiser
- 100 g Chorizo
- 70 g geriebener Manchego
- 30 g geriebener Parmesan
- 1 EL Olivenöl für die Form
- 400 g altbackenes Baguette in Scheiben
- 3 EL Olivenöl
- 150 ml Milch
- 100 ml Obers
- 3 Eier
- 80 g passierte Paradeiser
- 4 EL Paradeisermark
- Salz, Pfeffer
- Chilipulver
Zum Servieren:
- 1 kleine rote Chilischote
- 1 EL Basilikum
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 15 MIN
- Den Knoblauch abziehen und fein würfeln. Die Paradeiser waschen und in Scheiben schneiden. Die Chorizo häuten und klein würfeln. Manchego und Parmesan in einer Schüssel vermischen.
- Den Backofen auf 190 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Eine runde feuerfeste Form mit Öl ausstreichen. Die Hälfte der Brot- und Paradeiserscheiben überlappend und rosettenartig in die Form schichten und mit der Hälfte der Chorizowürfel bestreuen.
- Alles mit der Hälfte des geriebenen Käses bestreuen und mit dem restlichen Öl beträufeln. Die übrigen Brot- und Paradeiserscheiben einschichten, mit den restlichen Chorizowürfeln und dem übrigen Käse bestreuen und mit dem restlichen Öl beträufeln.
- Die Milch mit dem Obers und den Eiern verquirlen. Die passierten Paradeiser und das Paradeisermark unterrühren und den Guss mit Salz, Pfeffer und Chilipulver würzen. Den Brotauflauf mit dem Guss übergießen und im Ofen ca. 45 Minuten backen.
- Den Brot-Auflauf herausnehmen und kurz abkühlen lassen. Die Chilischote waschen, putzen und in Ringe schneiden, dabei die Kerne entfernen. Die Basilikumblätter abbrausen, trockentupfen und klein schneiden. Den Auflauf mit Chiliringen und Basilikum bestreuen und servieren.
Gemüse-Auflauf
© StockFood
ZUTATEN FÜR 4-6 PERSONEN
- 2 Melanzani
- 800 g Hokkaidokürbis
- 1 Zwiebel
- 2 Knoblauchzehen
- 2 EL Olivenöl
- 500 g Faschiertes
- 150 ml Weißwein
- 500 g stückige Paradeiser aus der Dose Salz Pfeffer
- 1/2 TL Zimtpulver
- 2 Eier
- 2 EL Mandelmehl
- 250 g Frischkäse
- 80 g geriebener Hartkäse
- Muskat
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 35 MIN
- Die Melanzani waschen und putzen. Den Kürbis schälen und putzen. Beides in mundgerechte Würfel schneiden. Die Zwiebel und den Knoblauch abziehen und fein würfeln.
- Die Melanzani und den Kürbis in einer Pfanne in 1 EL heißem Öl ca. 5 Minuten goldbraun braten. Herausnehmen und in der Pfanne in 1 EL heißem Öl das Faschierte krümelig braten.
- Die Zwiebeln und Knoblauch zugeben und zusammen braun braten. Mit dem Wein ablöschen und die Paradeiser untermischen. Mit Salz, Pfeffer und Zimt würzen und ca. 15 Minuten dicklich einkochen lassen.
- Den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Melanzani und Kürbis unter das Faschierte mengen, abschmecken und in eine Auflaufform füllen.
- Die Eier mit dem Mandelmehl, Frischkäse und Käse verquirlen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Auf das Faschierte füllen, glatt streichen und im Ofen ca. 45 Minuten goldbraun backen.
Hühner-Auflauf mit Kichererbsen
© StockFood
ZUTATEN FÜR 4-6 PERSONEN
- 1300 g Hühneroberkeulen ohne Knochen
- 1 EL Ras el-Hanout
- 1 große Zwiebel
- 2 EL Olivenöl
- 400 g Kichererbsen aus der Dose (Abtropfgewicht)
- 75 g getrocknete Marillen
- 800 g gehackte Paradeiser aus der Dose
- 125 ml Hühnerfond
- 150 g bunte Quinoa
- Salz
- 1 Handvoll grob gezupfte Petersilie
ZUBEREITUNG * LEICHT * 60 MIN
- Den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Oberkeulen waschen, trockentupfen und in eine große Schüssel geben. Rundum mit Ras el-Hanout einreiben. Die Zwiebel abziehen und in dünne Scheiben schneiden.
- Einen EL Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen. Das Fleisch portionsweise von beiden Seiten goldbraun anbraten, dann in eine große ofenfeste Form (ca. 4 Liter Fassungsvermögen) geben. Kichererbsen in einem Sieb mit Wasser spülen und gut abtropfen lassen. Getrocknete Marillen kleiner schneiden. Beides in die Form geben und alles vermengen.
- Restliches Olivenöl in derselben Pfanne erhitzen. Zwiebel darin unter gelegentlichem Rühren dünsten, bis sie weich ist. Gehackte Paradeiser und Hühnerfond hinzufügen, aufkochen lassen und dann gleichmäßig über Hühner und Kichererbsen verteilen. Die Form abdecken und ca. 15 Minuten in den Ofen stellen, bis das Fleisch gar ist.
- Währenddessen Quinoa in einem Sieb abbrausen und in einem großen Topf mit kochendem Salzwasser 12 Minuten garen, bis er weich ist. Anschließend abgießen. Den Hühner-Kichererbsen-Auflauf mit Petersilie bestreuen und mit Quinoa servieren.
Nudel-Auflauf mit Faschiertem und Melanzani
© StockFood
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 1 Melanzani
- Salz
- 400 ml Paradeiser aus der Dose
- 2 Prisen brauner Zucker
- 2 EL Paradeisermark
- 1/2 TL Kräuter der Provence, Pfeffer
- 400 g Rigatoni
- 2 Schalotten
- 2 Knoblauchzehen
- 1 EL Olivenöl
- 400 g Rinderfaschiertes
- 80 g geriebener Mozzarella
- 50 g Pinienkerne
- 1 EL frischer Thymian
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 10 MIN
- Die Melanzani waschen und längs in dicke Scheiben schneiden. Salzen und bis zur Weiterverarbeitung Wasser ziehen lassen. Die Dosenparadeiser mit Zucker, Paradeisermark und Kräutern der Provence pürieren. Mit Salz und Pfeffer würzen.
- Die Nudeln in kochendem Salzwasser nach Packungsanleitung garen, abgießen und abtropfen lassen. Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen.
- Schalotten und Knoblauch abziehen und würfeln. Das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und das Faschierte darin krümelig und leicht gebräunt anbraten. In der Zwischenzeit die Melanzanischeiben trockentupfen und klein würfeln.
- Mit Schalotten und Knoblauch zum Fleisch geben und mit anbraten. Die Fleischmischung abschmecken und in einer großen Auflaufform verteilen.
- Die Nudeln mit dem Paradeiserpüree vermengen und darüberschichten. Mit Käse, Pinienkernen und Thymian bestreuen und ca. 25 Minuten überbacken.
Rezepte von StockFood.