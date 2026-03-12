Oscar-Countdown: Leni Klum stiehlt auf der Vanity Fair Party allen die Show

Bevor in Hollywood die 98. Oscar-Verleihung über die Bühne geht, stimmten sich die Nachwuchs-Stars schon einmal auf den großen Abend ein. Mitten unter der jungen Elite Hollywoods: Leni Klum, die an diesem Abend alle Blicke auf sich zog.

Der Countdown für die Oscars 2026 läuft auf Hochtouren und die legendäre Oscar-Woche in Los Angeles hat ihren ersten großen Höhepunkt erreicht: Das renommierte Magazin Vanity Fair lud am Mittwochabend in die exklusive Bar Marmont zur jährlichen „Vanities: A Night for Young Hollywood“-Party. Die Gästeliste? Ein absolutes Who-is-Who der heißesten Promi-Sprösslinge und Gen-Z-Superstars.

Leni Klum zieht alle Blicke auf sich

© Getty Images

Wenn es jemanden gibt, der weiß, wie man einen roten Teppich erobert, dann ist es Leni Klum! Die 21-jährige Tochter von Laufsteg-Ikone Heidi Klum bewies einmal mehr, dass sie längst aus dem Schatten ihrer berühmten Mutter getreten ist. Statt auf ausladende Roben setzte die brünette Schönheit auf stilvolles Understatement: In einer eng anliegenden, taillierten Bluse mit durchgehender Knopfleiste, kombiniert mit einem perfekt passenden knöchellangen Rock und eleganten Heels, stahl sie den anderen schlichtweg die Show.

Kaia Gerber lässt tief blicken

© Getty Images

Auch die Co-Gastgeberin des Abends sorgte für ein gewaltiges Blitzlichtgewitter. Kaia Gerber, Tochter von Supermodel-Legende Cindy Crawford, ging aufs Ganze und präsentierte sich in einem atemberaubenden, tief ausgeschnittenen schwarzen Spitzenminikleid.

Der absolute Hingucker: Ein Mega-Ausschnitt bis fast zum Bauchnabel und wer genau hinsah, merkte schnell: Den BH hat Kaia an diesem Abend kurzerhand zu Hause gelassen! Mit ihren gebräunten Endlos-Beinen, verführerischen Locken und einem verruchten Schlafzimmer-Blick sorgte sie für Schnappatmung bei den Fotografen.

Nepo-Babys und Gen Z strahlen am Red Carpet

Es war definitiv die Nacht der prominenten Sprösslinge und aufstrebenden Stars. Paris Jackson bewies in einer hautengen, bodenlangen Robe in elegantem Schwarz echtes Stilgefühl, während sie ihr blondiertes Haar in wilden Wellen trug. Odessa A'zion kombinierte ein funkelndes schwarzes Vintage-Paillettenkleid mit einer abgetragenen Lederjacke und Chase Infiniti strahlte in einem ärmellosen, violetten Kleid, das durch ausgefallene Rüschen an Saum und Taille zum echten Hingucker wurde.

Vanity Fair Party: Die Stars am Red Carpet 1/7

2/7

3/7

4/7

5/7

6/7

7/7 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Nach dieser Nacht können wir die Oscar-Verleihung kaum noch erwarten!