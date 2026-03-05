"Unter Uns": So irre wird das Comeback von toter (!) Frau Weigel

Kultstar Petra Blossey kehrt mit 69 Jahren zu „Unter uns“ zurück. Das Besondere: Ihre Rolle Irene Weigel wurde bereits vor sieben Jahren beerdigt.

Während die Fans noch über alte Folgen rätseln, dreht Petra Blossey bereits wieder auf dem Produktionsgelände in Köln. Von der ersten Folge im Jahr 1994 bis 2019 war sie als Serien-Bäckerin Irene Weigel das Herzstück der Schillerallee. Nach 25 Jahren und über 6.500 Folgen schien ihre Geschichte mit einer Beerdigung im Jahr 2019 endgültig abgeschlossen – doch nun folgt die TV-Sensation.

Rückkehr vom anderen Ende der Welt

Die Schauspielerin bestätigte gegenüber BILD exklusiv, dass sie die Anfrage der Produktion zwar überrascht, aber letztlich sehr gefreut habe. Ihre Rückkehr markiert einen historischen Moment in der deutschen Daily-Soap-Geschichte. Die Highlights ihres Comebacks:

Wiedersehen mit Kollegen : „Ich freue mich zuallererst auf meine Kollegen“, so Blossey.

: „Ich freue mich zuallererst auf meine Kollegen“, so Blossey. Das Herz der Familie : Irene soll wieder ein zentraler Bestandteil der Familie Weigel werden.

: Irene soll wieder ein zentraler Bestandteil der Familie Weigel werden. Einzigartige Story: Die Schauspielerin betont stolz: „Das hat es in dieser Form noch nie gegeben.“

Die irre Auflösung des Todes-Rätsels

Bleibt die brennende Frage: Wie kann eine Frau zurückkehren, die bereits offiziell für tot erklärt wurde? Der Sender RTL lieferte bereits die ersten Details zur dramatischen Auflösung. Nachdem die Familie Weigel Hinweise erhält, dass Irene noch leben könnte, beginnt eine nervenaufreibende Suche, die in Thailand endet.

Dort stößt die Familie in einem Gefängnis tatsächlich auf Irene. Es stellt sich heraus, dass ihr bei ihrer Reise im Jahr 2019 Drogen untergeschoben wurden. Unter falscher Identität saß sie jahrelang unschuldig hinter Gittern – ein jahrelanger Albtraum fern der Heimat, der nun in der Schillerallee sein Ende findet. Fans in Österreich dürfen sich auf emotionale Szenen freuen, wenn das einstige Familienoberhaupt wieder in Köln eintrifft.