DSDS-Beben! Dieter Bohlen spricht über Pietro Lombardis RTL-Comeback

Es wäre wohl das TV-Comeback des Jahres: In einer Fragerunde deutet Dieter Bohlen an, dass er sich darum bemühen werde, Pietro wieder in die Jury zu holen.

In der Welt des deutschen Entertainments gibt es wohl kaum eine Männerfreundschaft, die so beständig ist wie jene zwischen dem Poptitan Dieter Bohlen und seinem einstigen Schützling Pietro Lombardi. Während hinter den Kulissen von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) nach der Neubesetzung durch Bushido eigentlich Ruhe eingekehrt sein sollte, sorgt nun ein einziger Satz von Bohlen für ein massives Beben in der Gerüchteküche.

Ein klares Bekenntnis via Social Media

Auslöser der aktuellen Spekulationen ist eine Interaktion auf dem Instagram-Account des Kultjurors. Eigentlich stand ein humorvoller Clip mit Ehefrau Carina im Zentrum des Beitrags, doch in der Kommentarspalte unter dem Video überschlugen sich die Ereignisse. Ein treuer Anhänger brachte die Sehnsucht vieler Zuschauer auf den Punkt und konstatierte kurz und knapp: „Ohne Pietro Lombardi kein DSDS“.

Anstatt den Kommentar unbeachtet zu lassen oder diplomatisch auszuweichen, reagierte Dieter Bohlen direkt und mit einer überraschenden Offenheit: „Ich hätte ihn auch gern dabei.“





Diese kurze, aber prägnante Antwort wird in Branchenkreisen als deutliches Signal gewertet. Es ist kein Geheimnis, dass Bohlen und Lombardi eine langjährige, tiefe Freundschaft verbindet, die weit über das berufliche Verhältnis hinausgeht.

Das „Dream Team“ vor der Reunion?

Pietro Lombardi, der die Show zuletzt verlassen musste und durch den Rapper Bushido ersetzt wurde, gilt für viele Fans als das emotionale Herzstück der Jury. Bohlens öffentliches Bedauern über das Fehlen seines „Ziehsohnes“ lässt nun vermuten, dass die Personalie Lombardi noch keineswegs endgültig zu den Akten gelegt wurde.

In der Vergangenheit hat Dieter Bohlen mehr als einmal bewiesen, dass er bei der Besetzung der DSDS-Jury ein entscheidendes Wörtchen mitzureden hat. Ein Comeback Lombardis in einer der kommenden Staffeln scheint nach diesem Bekenntnis des Poptitans wahrscheinlicher denn je.