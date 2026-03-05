Von Carina rausgeschmissen! Dieter Bohlen sorgt für Instagram-Wirbel

Der Sänger und Entertainer musste nach Hause laufen. Carina platzte nach einer frechen Geste der Kragen.

Auch abseits der Scheinwerfer des Fernsehstudios versteht es Kultjuror Dieter Bohlen, sein Publikum zu unterhalten. Auf dem gemeinsamen Instagram-Account mit seiner Gattin Carina gewährte die DSDS-Legende jüngst einen Einblick in das Eheleben der Bohlens – ein humorvolles Video, das nicht nur für Gelächter sorgt, sondern zwischen den Zeilen eine handfeste Sensation für die kommende DSDS-Staffel andeuten könnte.

Wenn der Poptitan den Kürzeren zieht

Unter dem vielsagenden Titel „Mach ich auch nie wieder …..“ präsentierte Dieter Bohlen einen Sketch, der die Dynamik im Hause Bohlen humorvoll auf den Punkt bringt. Die Szene beginnt beinahe idyllisch im Automobil: Carina am Steuer, Dieter daneben, der sich einen frechen Scherz erlaubt und spielerisch am Oberarm seiner Frau wackelt. Die Reaktion folgt prompt und unerbittlich. Nach einem harten Schnitt sieht man den Poptitan, wie er – sichtlich um Einlass flehend – neben dem rollenden Wagen herläuft.

Der Clip löste bei der Fangemeinde eine Welle der Begeisterung aus. Die Kommentare unter dem Beitrag zeichnen ein amüsiertes Bild der ehelichen Realität: „Tja Dieter. Jetzt bist Du verheiratet und ziehst immer den kürzeren“ und „wieviel km bist du nebenher gelaufen?“, lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare.

Besonders schlagfertig zeigte sich Bohlen, als ein Follower stichelte: „Schäm dich Dieter, das nächste Mal wackelt es bei dir“. Der Poptitan konterte gewohnt trocken: „Beton wackelt nicht“.





Die versteckte Botschaft: Kehrt Pietro Lombardi zurück?

Doch abseits des Ehe-Humors verbirgt sich im digitalen Grundrauschen eine Information, die DSDS-Liebhaber weltweit aufhorchen lässt. Ein Kommentar, der die Abwesenheit von Pietro Lombardi in der aktuellen Jury monierte („Ohne Pietro Lombardi kein DSDS“), blieb von Bohlen nicht unbeantwortet. Der Chefjuror reagierte direkt und überraschend offen: „Ich hätte ihn auch gern dabei.“

Diese Aussage befeuert die Gerüchteküche massiv. Nachdem Pietro Lombardi in der laufenden Konstellation durch den Rapper Bushido ersetzt wurde, scheint die Sehnsucht nach dem „Dream Team“ Bohlen-Lombardi ungebrochen. Da bekannt ist, dass Dieter Bohlens Wort beim Sender RTL nach wie vor großes Gewicht hat, wird bereits über eine mögliche Rückkehr des ehemaligen Gewinners spekuliert. Eine Reunion der beiden langjährigen Freunde würde das 40-jährige Jubiläum der Hits von Modern Talking, das Bohlen derzeit auch musikalisch zelebriert, perfekt abrunden.