Drama um Thomas Anders: Nach Drohneneinschlag wird "Modern Talking"-Show abgesagt!

In Anbetracht der prekären Sicherheitslage im Nahen Osten und jüngster militärischer Zwischenfälle auf Zypern sieht sich Thomas Anders gezwungen, sein für den 6. März anberaumtes Konzert in Limassol aus Sicherheitsgründen auf den kommenden September zu verschieben.

Die prekäre geopolitische Lage im Nahen Osten wirft nun auch ihre Schatten auf den Kulturbetrieb jenseits der unmittelbaren Krisenzone. Wie nun bekannt wurde, sieht sich der deutsche Entertainer Thomas Anders (63) gezwungen, sein für den 6. März 2026 anberaumtes Gastspiel auf Zypern kurzfristig zu verschieben.

Mehr lesen:

Sicherheitserwägungen führen zu neuem Termin im Herbst

Die Entscheidung, den Auftritt in Limassol nicht wie geplant durchzuführen, ist eine direkte Reaktion auf die jüngsten militärischen Eskalationen in der Region. Auf dem offiziellen Instagram-Profil des Sängers wurde hierzu folgende Mitteilung veröffentlicht: „Aufgrund der aktuellen militärischen Situation im Nahen Osten wird das Konzert von Thomas Anders aus Sicherheitsgründen auf den 24. September verschoben.“

Für die Anhängerschaft des Künstlers gibt es jedoch einen Lichtblick: Die bereits erworbenen Karten behalten uneingeschränkt ihre Gültigkeit und können für den Ersatztermin im kommenden Herbst genutzt werden.





Drohneneinschlag nahe Limassol sorgt für Beunruhigung

Der Hintergrund dieser Vorsichtsmaßnahme ist ernst. Nach militärischen Auseinandersetzungen zwischen Israel, den USA und dem Iran kam es unlängst auch im Umfeld von Zypern zu sicherheitsrelevanten Vorfällen.

In der Nacht auf Montag, den 2. März, schlug eine Drohne iranischer Bauart auf dem britischen Luftwaffenstützpunkt RAF Akrotiri im Süden der Insel ein – ein Stützpunkt, der sich lediglich wenige Kilometer von der Hafenstadt Limassol entfernt befindet. Während zwei weitere Flugkörper erfolgreich abgefangen werden konnten, meldeten die britischen und zyprischen Behörden glücklicherweise keine Verletzten, sondern lediglich leichte Sachschäden. Zyprische Regierungskreise vermuten, dass die Drohnen vom benachbarten Libanon aus gestartet wurden, wobei die pro-iranische Hisbollah-Miliz als mögliche Urheberin im Raum steht.

© Getty

Die Tournee „Thomas Anders sings Modern Talking“

Das nun verschobene Konzert ist Teil der groß angelegten Tournee „Thomas Anders sings Modern Talking“. Im Rahmen dieser Konzertreise zelebriert der Sänger das 40-jährige Bestehen der Welthits von Modern Talking. Anders präsentiert dabei die Klassiker des legendären Duos in zeitgemäßen Neuinterpretationen, ergänzt um weitere bekannte Hymnen der 1980er-Jahre.

Die Tournee nimmt im März 2026 ihren Auftakt und führt den Künstler durch zahlreiche europäische Länder, wobei neben Stationen in Deutschland, Polen und Schweden auch Auftritte in Österreich (28. März, Gasometer) sowie das nachgeholte Gastspiel auf Zypern auf dem Programm stehen.