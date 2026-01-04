Schock für Dieter Bohlen: Malediven-Hochzeit gilt in Deutschland nicht

Nach 20 Jahren haben sich Dieter Bohlen und Carina auf den Malediven das Jawort gegeben. Doch in Deutschland muss der Musikproduzent noch einen wichtigen Schritt erledigen.

Abseits des Rampenlichts haben Dieter Bohlen (71) und Carina (42) nach fast 20 Jahren endlich das Jawort gegeben. Am Silvesternachmittag fand die Traumhochzeit auf den Malediven im kleinen und privaten Kreis statt.

Bei der Feier waren keine Kameras oder Publikum vor Ort. Doch das Paar teilte auf den sozialen Medien im Nachhinein Bilder.

Ein wichtiger Schritt fehlt

Die Familie Bohlen ist inzwischen auf ihrer Heimreise ins niedersächsische Tötensen. Dort muss der 71-Jährige noch einen wichtigen Schritt erledigen. Gegenüber der "Bild" verrät Bohlen: "Der offizielle Teil? Kommt später. Das mit den rechtlichen Sachen ist ganz easy. Da gehen wir zum Standesamt bei uns auf dem Dorf, die freuen sich schon. Dann ist unsere Ehe völlig rechtsgültig in Deutschland."

Die Ehe mit Carina ist bereits seine dritte. Von 1983 bis 1989 war er mit Erika Sauerland verheiratet. 1996 war Bohlen kurz mit Verona Feldbusch (heute Pooth) vermählt. Mit Carina Walz ist der 71-Jährige seit dem 5. August 2006 zusammen. Sie lernten sich auf Mallorca kennen.

Hochzeit war ein Versprechen

Die Hochzeit entstand aus einem Versprechen von Bohlen an Carina. Er erzählte: "Ich sagte immer zu Carina: Wenn wir zwanzig Jahre zusammen sind, heirate ich dich." Sie hat ihn vor wenigen Wochen an sein Versprechen erinnert und der Musikproduzent hielt sein Wort.

Vor allem sein Sohn freut sich über die Hochzeit. Bohlen sagte: "Mein kleiner Sohn hat immer gefragt: Papa, wann heiratest du Mama?" Sein Wunsch ist nun erfüllt: "Jetzt heißen wir alle Bohlen. Und das fühlt sich richtig an."