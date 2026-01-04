Vater-Tochter-Moment: Gina zeigt gemeinsames Foto mit Michael Schumacher

Es ist ein rührendes Bild von Gina Schumacher und ihrem Vater Michale. Die Tochter zeigt es jetzt der Welt - und das zu einem ganz besonderen Moment.

Zum Geburtstag von Michael Schumacher teilt Tochter Gina ein privates Familienfoto auf Instagram. Die Reaktionen der Fans fallen emotional aus.

Zum Ehrentag von Michael Schumacher sorgt Tochter Gina mit einem sehr persönlichen Beitrag für Aufmerksamkeit. Die 28-Jährige veröffentlichte auf Instagram ein Familienfoto aus ihrer Kindheit, das bereits in der Netflix-Dokumentation über den Ausnahmesportler zu sehen war.

Familienfoto aus Kindheit

Auf dem Bild sind Michael Schumacher, seine Ehefrau Corinna sowie die beiden Kinder Gina und Mick zu sehen. Mit dem Foto verbindet Gina eine kurze, emotionale Botschaft an ihren Vater.

© Getty

Bewegende Worte

Zu dem Beitrag schreibt sie: „Für immer der Beste. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Papa.“ Die Worte bleiben unverändert und stehen im Mittelpunkt des Postings.

© Getty

Emotionale Fan-Reaktionen

Unter dem Beitrag sammeln sich zahlreiche Reaktionen. Fans aus aller Welt senden Glückwünsche und persönliche Nachrichten. Ein Nutzer schreibt: „Herzlichen Glückwunsch, lieber Schumi. Wir denken und reden oft von dir.“ Ein weiterer Kommentar lautet: „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an Michael und alles Liebe für deine Familie.“