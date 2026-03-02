Fans freuen sich über den Beitrag, doch kennen wir diesen Act nicht schon so oder ähnlich?

Samstag, 16. Mai: Das ist der Termin, an dem Sarah Engels beim Eurovision Song Contest (ESC) in Wien auf der Bühne stehen wird.

"Werde Bestes geben"

Die Sängerin setzte sich in Berlin gegen acht andere Acts durch und sicherte sich so ihren Startplatz für das Finale in der österreichischen Hauptstadt. „Ich freue mich so krass, dass ich dabei sein darf und ich werde mein Bestes geben für Deutschland“, versprach die 33-Jährige nach ihrem Sieg.

Sieg beim deutschen Finale

Ihr Lied trägt den Titel „Fire“ und wurde in der Show „Eurovision Song Contest – Das Deutsche Finale 2026“ mit einer aufwendigen Inszenierung präsentiert. Während Engels in einem roten Dress über die Bühne wirbelte, züngelten hohe Flammen um sie und ihre Tänzerinnen. Für die Fans in Österreich ist der Sieg ein spannendes Signal, da der Wettbewerb dieses Jahr direkt vor der Haustür in Wien stattfindet.

Wirbel um den Beitrag

Trotz der Freude über den Sieg gibt es bereits erste kritische Stimmen. Im Zusammenhang mit dem deutschen Beitrag stehen Plagiatsvorwürfe im Raum, die für ordentlich Wirbel sorgen.

Kopie von Chanel und Foureira

Same choreography that Chanel, slower though

Schaut aus wie "Fuego"

Die haben Chanels Tanz so deutlich kopiert!

Wie auch immer - wir dürfen uns beim ESC auf besondere Performances freuen.