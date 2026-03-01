Eurovision Song Contest: DAS sind die Favoriten für den Sieg in Wien

Beim finnischen Vorentscheid Uuden Musiikin Kilpailu haben sich die Favoriten durchgesetzt: Pete Parkkonen und Linda Lampenius vertreten Finnland mit "Liekinheitin" beim ESC in Wien.

Schon im Vorfeld galten Sänger Pete Parkkonen und Stargeigerin Linda Lampenius als aussichtsreiche Kandidaten. Lampenius, auch als Linda Brava bekannt, ist international erfolgreich und verbindet klassische Konzertbühnen mit Pop- und Rockelementen. Mit insgesamt 570 Punkten fiel der Sieg in Tampere deutlich aus. Der Song "Liekinheitin" kombiniert kraftvollen Gesang mit krachenden Beats und langen Violinpassagen. Auf diversen Blogs wird der Titel bereits als potenzielles Siegerlied in Wien gehandelt, auch bei Buchmachern liegt er vorne.

Pete Parkkonen and Linda Lampenius © Getty

Konkurrenz chancenlos

Die übrigen Acts hatten beim Vorentscheid keine Chance. Platz zwei ging an Antti Paalanen mit seiner Ziehharmonika-Hymne "Takatukka", die sich dem Vokuhila widmete und auch international für Aufmerksamkeit hätte sorgen können. Im weiteren Teilnehmerfeld standen zudem die Folk-Band Komiat sowie die Sängerinnen Etta, KIRI, Chachi und Sinikka Monte mit Beiträgen zwischen R’n’B, Dancepop und Ballade.

Ob "Liekinheitin" auch in Wien überzeugt, wird sich zeigen – die Erwartungen in Finnland sind jedenfalls hoch.