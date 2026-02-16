Heilwasser aus der Steiermark boomt: Sicheldorfer Heilwasser profitiert vom Gesundheits-Trend

Gesundheitsbewusstsein und natürliche Produkte liegen im Trend. Davon profitiert ein steirisches Traditionsprodukt: Sicheldorfer Heilwasser verzeichnet steigende Nachfrage. Das Heilwasser punktet mit wissenschaftlich bestätigter Wirkung und breiter Verfügbarkeit im Handel.

Sicheldorfer Produktion © Simon Koletznik

Regionale Herkunft als Qualitätsmerkmal: Gewonnen wird das Wasser aus der Josefsquelle in Sicheldorf in der Südoststeiermark. Die Quelle, seit 1923 erschlossen, ist eingebettet in die steirische Thermen- und Vulkanlandregion, die für ihre besonderen Heilwasservorkommen und die damit verbundenen Kuren und Therapien weithin bekannt ist. Abfüllung und Qualitätssicherung erfolgen direkt an der Quelle.

Mineralien aus der Tiefe: Ausgewogene Mischung aus Calcium, Kalium, Jod und Hydrogencarbonat © Sicheldorfer Heilwasser

Mineralien-Power aus der Tiefe

Was macht das Wasser so besonders? Seine ausgewogene Mischung aus Calcium, Kalium, Jod und Hydrogencarbonat. Diese Mineralien unterstützen die Verdauung, gleichen Jodmangel aus und können sogar Atemwegs- oder Harnsäurebeschwerden lindern. Die Wirkung ist wissenschaftlich bestätigt – und das Wasser offiziell als Heilwasser zugelassen.

Gerade in sensiblen Lebensphasen setzen viele auf Natürlichkeit. Weil das Heilwasser gut verträglich ist, wird es auch von Schwangeren geschätzt. Es bringt den Körper schonend ins Gleichgewicht – ganz ohne Chemie.

Österreichweit im HandelErhältlich ist das Traditions-Heilwasser unter anderem bei SPAR, BILLA, BILLA PLUS und METRO sowie online über gurkerl.at und billa.at.