Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 50.000 aktien up +3.63% Andritz AG 72.30 aktien down -0.07% BAWAG Group AG 132.30 aktien up +1.07% CA Immobilien Anlagen AG 25.560 aktien up +1.27% CPI Europe AG 16.100 aktien up +1.26% DO & CO Aktiengesellschaft 208.00 aktien down -0.72% EVN AG 29.050 aktien up +0.52% Erste Group Bank AG 102.90 aktien up +0.88% Lenzing AG 28.100 aktien up +1.63% OMV AG 54.75 aktien up +0.18% Oesterreichische Post AG 34.550 aktien down -0.43% PORR AG 39.600 aktien up +3.8% Raiffeisen Bank Internat. AG 41.040 aktien down -0.87% SBO AG 34.900 aktien up +1.45% STRABAG SE 95.30 aktien up +5.65% UNIQA Insurance Group AG 15.940 aktien up +1.92% VERBUND AG Kat. A 57.05 aktien down -2.31% VIENNA INSURANCE GROUP AG 64.00 aktien up +1.91% Wienerberger AG 30.300 aktien down -0.72% voestalpine AG 44.760 aktien down -0.13%
  1. oe24.at
  2. Business
Heilwasser aus der Steiermark boomt: Sicheldorfer Heilwasser profitiert vom Gesundheits-Trend
© Sicheldorfer Heilwasser

Mineralwasser-Markt

Heilwasser aus der Steiermark boomt: Sicheldorfer Heilwasser profitiert vom Gesundheits-Trend

16.02.26, 15:59
Teilen

Gesundheitsbewusstsein und natürliche Produkte liegen im Trend. Davon profitiert ein steirisches Traditionsprodukt: Sicheldorfer Heilwasser verzeichnet steigende Nachfrage. Das Heilwasser punktet mit wissenschaftlich bestätigter Wirkung und breiter Verfügbarkeit im Handel.

Sicheldorfer Produktion

Sicheldorfer Produktion

© Simon Koletznik

Regionale Herkunft als Qualitätsmerkmal: Gewonnen wird das Wasser aus der Josefsquelle in Sicheldorf in der Südoststeiermark. Die Quelle, seit 1923 erschlossen, ist eingebettet in die steirische Thermen- und Vulkanlandregion, die für ihre besonderen Heilwasservorkommen und die damit verbundenen Kuren und Therapien weithin bekannt ist. Abfüllung und Qualitätssicherung erfolgen direkt an der Quelle.

Mineralien aus der Tiefe: Ausgewogene Mischung aus Calcium, Kalium, Jod und Hydrogencarbonat

Mineralien aus der Tiefe: Ausgewogene Mischung aus Calcium, Kalium, Jod und Hydrogencarbonat

© Sicheldorfer Heilwasser

Mineralien-Power aus der Tiefe
Was macht das Wasser so besonders? Seine ausgewogene Mischung aus Calcium, Kalium, Jod und Hydrogencarbonat. Diese Mineralien unterstützen die Verdauung, gleichen Jodmangel aus und können sogar Atemwegs- oder Harnsäurebeschwerden lindern. Die Wirkung ist wissenschaftlich bestätigt – und das Wasser offiziell als Heilwasser zugelassen. 
Gerade in sensiblen Lebensphasen setzen viele auf Natürlichkeit. Weil das Heilwasser gut verträglich ist, wird es auch von Schwangeren geschätzt. Es bringt den Körper schonend ins Gleichgewicht – ganz ohne Chemie.

Österreichweit im HandelErhältlich ist das Traditions-Heilwasser unter anderem bei SPAR, BILLA, BILLA PLUS und METRO sowie online über gurkerl.at und billa.at.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen