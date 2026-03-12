Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 12.03.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Zügeln Sie lieber Ihr Temperament, um die Stimmung nicht zu verderben!

Beruf: Bleiben Sie sachlich, auch wenn Sie sich ungerecht behandelt fühlen!

Bleiben Sie sachlich, auch wenn Sie sich ungerecht behandelt fühlen! Fitness:Langsam und vorausschauend, um Kollisionen und Ärger zu vermeiden!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Nutzen Sie Ihren Sympathiebonus, aber mit viel Fingerspitzengefühl!

Beruf: Machen Sie sich weniger Druck, es kommt vor allem auf Geduld an!

Machen Sie sich weniger Druck, es kommt vor allem auf Geduld an! Fitness:Zu viel Ehrgeiz stößt auf Widerstand und kostet Sie unnötige Energie.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Cool und vernünftig bleiben! Je sachlicher und klarer, desto besser.

Beruf: Hören Sie in Ruhe zu, und vor allem auch auf die Stimme der Vernunft.

Hören Sie in Ruhe zu, und vor allem auch auf die Stimme der Vernunft. Fitness:Immer mit der Ruhe! Wer überlegt handelt, hat alles besser im Griff.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Nur nicht kämpferisch! Mit Forderungen handeln Sie sich nur Ärger ein.

Beruf: Widerstände brauchen einen klaren Kopf. Nicht emotionell reagieren!

Widerstände brauchen einen klaren Kopf. Nicht emotionell reagieren! Fitness:Etwas vorsichtiger! Fuß vom Gas, innehalten, durchatmen, nachdenken!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Verstand einschalten und abwarten! Geduld bekommt besseres Feedback.

Beruf: Nicht leicht, es allen recht zu machen. Ergo: Vernünftige Kompromisse!

Nicht leicht, es allen recht zu machen. Ergo: Vernünftige Kompromisse! Fitness:Konzentriert und sehr achtsam voran! Lieber etwas weniger vornehmen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Die richtige Mischung aus Verständnis und Pragmatismus ist gefragt.

Beruf: Notwendiges sachlich klären, um praktische Hilfestellungen zu geben.

Notwendiges sachlich klären, um praktische Hilfestellungen zu geben. Fitness:Bessere Konzentration. Gelegenheit, sich effizienter zu organisieren.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Ernüchternde Erkenntnisse? Nehmen Sie sich lieber mehr Bedenkzeit!

Beruf: Schwierigkeiten erfordern Disziplin und Geduld. Bleiben Sie sachlich!

Schwierigkeiten erfordern Disziplin und Geduld. Bleiben Sie sachlich! Fitness:Gönnen Sie sich mehr Entspannungspausen, um Ärger loslassen zu können!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Eine vernünftige Haltung ist sinnvoller, Druck nur kontraproduktiv.

Beruf: Ein Tag für Aufgaben, die Geduld erfordern, auch anderen gegenüber.

Ein Tag für Aufgaben, die Geduld erfordern, auch anderen gegenüber. Fitness:Wer sich sportlich betätigen will, sollte an seiner Ausdauer arbeiten.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Die Stimme der Vernunft sollte am Wort sein. Also Emotionen zügeln!

Beruf: Guter Tag, um Ordnung zu schaffen und Probleme vernünftig zu lösen!

Guter Tag, um Ordnung zu schaffen und Probleme vernünftig zu lösen! Fitness:Planen Sie den Tag so ökonomisch, dass Sie sich nicht stressen müssen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Seien Sie nachgiebig und lenken Sie ein, bevor Krisen eskalieren!

Beruf: Diplomatisch auf Zeit zu setzen, ist bestimmt klüger als zu streiten.

Diplomatisch auf Zeit zu setzen, ist bestimmt klüger als zu streiten. Fitness:Stecken Sie lieber zurück und reagieren Sie gelassen auf Spannungen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Etwas empathischer! Sich allzu cool zu geben, kann verletzend wirken.

Beruf: Disziplin ist gefordert. Voller Fokus auf Notwendiges und Dringendes!

Disziplin ist gefordert. Voller Fokus auf Notwendiges und Dringendes! Fitness:Es kommt darauf an, Gefühl und Verstand im Gleichgewicht zu halten.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Nicht zu gefühlsbetont! Heute darf einmal der Verstand am Wort sein.

Beruf: Praktisch mitanzupacken, ist der beste Weg, um Konflikte zu vermeiden.

Praktisch mitanzupacken, ist der beste Weg, um Konflikte zu vermeiden. Fitness:Viel gelassener! Machen Sie Ihre Stimmung nicht von anderen abhängig!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.